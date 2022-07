Unga kriminella döms ofta till tvångsvård i ungdomshem istället för fängelser. Men därifrån är det lätt att rymma. 260 rymningar har skett hittills i år. Just nu är 29 på fri fot.

Grova våldsbrott utförs allt oftare av ungdomar under 21 år, som enligt lag kan dömas till sluten ungdomsvård. Och tillgripandet av våld kryper ner i åldrarna. Mellan 2015 och 2019 ökade antalet brott med en misstänkt gärningsperson under 15 år med 40 procent. Under 2021 anmäldes 9.367 våldsbrott med så ung misstänkt, enligt statistik från Polisen.

Men larmrapporterna från ungdomsvården har varit många. De skapades för att ta hand om missbruksproblem och sociala aspekter men får nu tampas med härdade mördare.

– Tanken är att vi ska stärka säkerheten på ungdomshemmen för att det ska bli svårare med den här typen av avvikningar, att vi ska förhindra dem, säger Johan Feldtmann, chef för Sis stabsorganisation till SVT.

Myndigheten har dessutom tvingats gå upp i stabsläge under sommaren, på grund av personal- och platsbrist på ungdomshemmen.