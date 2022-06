S-regeringens kompromiss med C har ingåtts för sent för att kunna beredas före budgetbeslut i riksdagen på onsdag. Det konstaterar majoriteten i riksdagens finansutskott på måndagen.

KOMMENTAR. I sista sekund lyckades S få C att svälja samarbete med V och MP. Centerpartiet har nu helt dragits in i vänsterburen. Men nu ser det ut som Annie Lööf har sålt smöret och tappat pengarna. Kompromissen kommer förmodligen inte att gå till omröstning i riksdagen på onsdag. Uppgörelsen blev helt enkelt klar för sent enligt riksdagsordningen, det regelverk som fastställer hur förslag ska beredas före beslut i riksdagens kammare.

– Förslaget hinner inte beredas på rätt sätt, och därför måste vi förhålla oss till det, säger KD-ledamoten i finansutskottet Jakob Forsmed till SVT.

I finansutskottet vinner därmed M-SD-KD-L-förslaget till budget.

Avgörande beslut i kammaren på onsdag

På onsdag blir det debatt och beslut i riksdagens kammare.

Martin Ådahl (C) säger att man under debatten, om inte förr, kommer att lägga fram C-kompromissen som man gjort upp med övriga vänsterpartier. Men det strider mot reglerna. Då är det upp till talmannen att avgöra om riksdagen ska låta ett icke-förberett förslag gå till omröstning.

Samtidigt har Annie Lööf sagt att C kommer att rösta för S-regeringens budget. Det betyder, så som situationen ser ut nu, att Annie Lööf kan komma att rösta för ”Nooshi-tillägget” i det gamla S-V-MP-förslaget. Detta eftersom kompromissen i nuläget inte ser ut att tas upp till omröstning.

M-SD-KD-L-förslaget ger mest till pensionärerna

Mest pengar till pensionärerna ger M-SD-KD-L-förslaget, om runt 15 miljarder kr per år. Det gamla S-V-MP-förslaget gav knappt 10 miljarder kr. Vad den nya C-kompromissen ger har partierna inte uppgivit, kanske för att de inte vet. Kostnaden för innevarande år beräknas vara 4 miljarder kr.

*

Se mer om bakgrunden i inslag hos Riks: