Många politiker och kommentatorer har tappat kontakten med verkligheten. Dagens Nyheters ledarsida tillhör denna krets. De menar att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson borde ta ”gemensamt ansvar för Sverige” och ingå regeringssamarbete.

Hittills är det Annie Lööf som hårdast drivit ”den breda mitten” där både M och S ska samarbeta med C. Nu när C dalar i mätningarna är det DN som tar upp stafettpinnen och förespråkar en S+M-regering, dock utan C.

”Visst finns betydande ideologiska och sakpolitiska skillnader mellan de två – men inte större än inom [andra] regeringsunderlag”, skriver DN i ledare (betalvägg).

Superetablissemanget

När jag läser detta är min första tanke: ”Ja! Gör det!” Men inte av omsorg om partierna. Det skulle vara dödsstöten för båda partiernas mest grundläggande identitet.

Istället för att representera vänstern mot högern, skulle de bli superetablissemangets regering.

Min gissning är att Sverigedemokraterna skulle växa med många procentenheter väldigt snabbt.

Skälet? Både S och M har svårt att orientera sig i vår tid. Båda partierna är präglade av globalism som nu allt oftare ifrågasätts. Den vänsterpräglade globalism som Olof Palme introducerade, utmålar Sverige som ”humanitär stormakt” vilket innebär att man bryr sig om alla folk – utom sitt eget. Den högerpräglade globalismen innebär att handel och tillverkning med helt livsavgörande produktion – som medicin och tekniska komponenter – förläggs till kommunistiska länder och diktaturer. Det har inneburit att vi utsätter oss för risken att utpressas av dessa korrupta regimen, eller som under pandemin inte får de varor vi beställt.

Om dessa två partier skulle regera ihop blir dessutom deras gemensamma ansvar uppenbart för den katastrofala migrationspolitik som förts av såväl Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S).

En M-S-regering skulle representera de senaste 20 årens misslyckanden. Det blir uppenbart vilka som bär ansvaret.

Två tydliga partier skulle kunna träda fram

Det skulle öppna dörren för SD som huvudalternativ för icke-socialistiska, konservativa väljare och V som det enda partiet som utgör vänsteralternativ.

Vi har sett i andra europeiska länder hur luften gått ur gamla partier som förut var regeringsbärande. Det har S och M i Sverige sluppit – än. Om de börja regera tillsammans skulle deras roll och funktion snabbt kunna ifrågasättas.

Partier som är tydligare och har bättre känsla för tidens strömningar kan ta över som ledande alternativ. Sådan är dynamiken i en levande demokrati. Där finnas alltid en opposition som väljarna kan rösta fram till regeringsmakten om de tycker de sittande regeringspartierna inte sköter sig.

Nej, det tillhör liberalers rosa drömmar att ödsla tid på en regering i den ”breda” mitten, som en viss partiledare brukar beskriva detta scenario.

Men som sagt, prova gärna. Det politiska landskapet skulle ändras i snabbare takt än hittills.