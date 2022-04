Under bara en helg i mars sköts 29 personer i New York. Antalet skottskadade per vecka har fördubblats det senaste året. Våldet eskalerar i USA.

Washington Post-kolumnisten Marc Thiessen skriver: ”Och New York är långt ifrån den enda staden som ser en ökning av brottsligheten. Detta är ett stort problem för president Biden”.

Brottsstatistiken visar att antalet mord i USA har ökat till den högsta nivån på 25 år. Gallup uppmäter att 80 procent av amerikanerna säger att de är oroliga för ökande brottslighet.

Öppna gränser

”De har rätt. Och en viktig anledning till att vi står inför en ökning av brottsligheten är katastrofen som Biden utlöste vid vår södra gräns. Förra året beslagtog drogmyndigheten DEA tillräckligt med fentanyl för att ge en dödlig dos till varje amerikan. Dödsfallen till följd av överdos med fentanyl som kom över gränsen slog rekordnivåer 2021 och krävde ett nytt offer var femte minut.”

President Trump stoppade det dåvarande största flödet av fentanyl som kom från Kina genom att få president Xi Jinping att kriminalisera försäljning. Den internationella, organiserade brottsligheten flyttade produktionen till Mexiko och började skicka den i större och större mängder över gränsen till USA.

”Problemet har förvärrats under det senaste året på grund av den gränskris som Biden orsakade genom att locka stora mängder illegala migranter mot gränsen. Tull och gränsskyddet har tvingats att flytta resurser från drogbekämpning till bearbetning av migranter.”

Kriminella utnyttjar ”goda” politiker

Kriminella utnyttjar brutalt Joe Bidens budskap om humanitet och öppna gränser från valrörelsen.

”Eftersom drogkarteller är engagerade i både människo- och narkotikahandel, använder de ofta migranter – inklusive barn – som knarkmulor. Och de skickar strategiskt karavaner med migranter för att överväldiga och distrahera gränspatrullen i ett område så att de kan skjuta upp drogtransporter över gränsen på en annan plats.”

Att lura ”goda” vänsterpolitiker är som att lura godis av barn.

Vänsterpolitiker börjar få panik – tar efter Trump

Nu börjar till och med demokratiska politiker långt i norra delen av landet att gör revolt mot Biden, skriver Marc Thiessen.

Demokratiske senatorn Maggie Hassan från delstaten i norr, New Hampshire, ”släppte en video där hon står framför gränsmuren och uppmanar Biden att ta itu med luckor i den fysiska barriärer längs gränsen.”

Hon låter som Donald Trump…

När sårbara vänsterpolitiker efterlyser ”byggande av gränsmurar vet du att Bidens politik har misslyckats”, summerar kolumnisten.