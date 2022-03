I veckan ställdes på Twitter frågan vad det svenska stridsropet skulle bli, om vi hamnade i krig. Det kom hundratals svar. Det neutrala Ukraina har stridsropet ”Slava Ukraini”, vilket blir ”Ära till Ukraina” (enligt Google translate).

Det kom många förslag på vad det svensk stridsropet skulle bli.

Här återges några.

* I 1781 års exercisreglemente för infanteriet är stridsropet vid anfall helt enkelt: ”Hurra!”, den kommenderande officeren säger vid anfall med bajonett: ”För Fäderneslandet, gå på, hurra!” varefter hela truppen svarar med ljudligt ”Hurra!”

* Sveriges ära!

* Ärat vare Sverige!

* Kämpa – Sverige!

* Sverige för Seger!

* Leve Sverige!

* Leve det fria Sverige!

* Länge leve Sverige!

* Gott Mit Uns! De körde vi med förr (1600-tal).

Någon tillägger: Det var ju mest för att jävlas med tyskarna under 30-åriga kriget

* Gud bevare Konungen!

* Gud Bevare Konungen (Drottningen) och Sverige!

* För kung och fosterland

* Håll gränsen!

* För Sverige! (hämtat ur en vers i nationalsången som inte sjungs så ofta)

* Till Valhall!

* För Moder Svea!

* Allt för Sverige ?

* Släpp ingen djävul över bron

* In i skiten!

* Alla ska med!

* Länge leve värdegrunden!

* We are yellow we are blue, we dont have a fuckig qlue…

* Håll ut en stund ännu!

* Då ska ni skrika ”perkele” så tror fienden att ni är finnar och flyr fältet

* Vi är svenska fans allihopa!

* Okej, nu tar vi dom nu tar vi dom!

* Nu köööör vi! (a la mello)

* Äsch, det blir väl ”oj, hoppsan!” för att symbolisera yrvakenheten kombinerat med naivitet.

* Fittmössa på!

* Förihelvete!