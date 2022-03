På löpande band har oetiskt agerande avslöjats hos TV-kanalen CNN. Deras anti-Trump kampanjer gick över till rent sammanbrott när förre presidenten lämnade scenen.

Trots många stora världsnyheter vänder sig tittare bort från den kanal som länge var bäst på stora världsnyheter, CNN, och strömmade till Fox News.

CNN är rena konkursboet, eller som krönikör i USA Today skriver: Chris Cuomo is burning down CNN. And he’s taking Don Lemon with him. Cuomo och Lemon har grovt åsidosatt journalistisk etik. Den förste genom att hjälpa sin bror, dåvarande guvernören i New York, att tillrättalägga sina medieframträdanden som en följd av alla anklagelser om sexuella trakasserier. Brodern fick ofta framträda i Cuomos program i CNN. Lemon tipsade en skådespelare om att polisen funnit bevis mot honom.

Rena dokusåpan

Journalistiken på CNN har varit under all kritik. Alltså inte bara vinklat vänster, utan av usel kvalitet.

När det gäller kabel-tv dominerade Fox News förra månadens tittarsiffror. Man hade en genomsnittlig publik på 2,6 miljoner tittare, en ökning med 6 procent jämfört med samma period förra året. Allt medan de två vänsterprofilerade tv-kanalerna MSNBC och CNN backade kraftigt, MSNBC med 46 procent på ett år och CNN med hela 54 procent. CNN hade i februari bara 0,8 miljoner tittare i genomsnitt, vilket Forbes rapporterat.

USA Today-krönikören summerar att CNN är bästa dokusåpan just nu: ”Vem behöver ’Desperate Housewives’ när Cuomo, Lemon och andra är redo att agera?”

Nya ägare

Discovery tar i vår över WarnerMedia, till vilket CNN är ett dotterbolag.

Man kan hoppas att de nya ägarna, nu när de i princip tar över ett nedbrunnet hus, bygger upp en nyhetskanal så som CNN var i början – en professionell kanal för nyheter utan politisk agenda.

Om Discovery gör det och publiken kommer tillbaka, kan de sätta en trend för hela västvärlden. En trend där ”agendasättande journalistik” blir synonymt med ”amatörmässig propaganda” och fördöms av alla som har ambitionen att vara riktiga journalister.