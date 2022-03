65 öre upp för bensinen medan dieselpriset höjs med 85 öre litern. Sedan oljepriset rusade på måndagen var det dags igen för mackarna att höja drivmedelspriserna rejält.

Efter höjningen kostar bensinen på tisdagen 21:49 kronor litern. Dieselpriset landar på 25:77 kronor, enligt de rekommenderade priserna på bemannade stationer, rapporterar TT.

På tisdagsförmiddagen kostar ett fat Nordsjöolja strax under 115 dollar. Det är under vad världsmarknadspriset befann sig åren 2008 till 2014. Då låg de runt 120 dollar per fat.