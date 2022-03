I natt svensk tid höll president Joe Biden sitt traditionella tal till nationen. Mycket om Ukraina, om behovet av investeringar i infrastruktur och satsningar på välfärden. Men inte många svar om kriminaliteten. Med ett undantag.

KOMMENTAR. Det som förvånade mig under det timslånga talet i amerikanska kongressen var att Joe Biden så kategoriskt slog undan benen för ”black lives matter” (BLM) och deras krav på att skära ner på polisen – ”defund the police”.

Biden uppmanar till raka motsatsen. “We should all agree: The answer is not to Defund the police” och fortsatte: “The answer is to FUND the police with the resources and training they need to protect our communities.”

Här fick han den största applåden under talet, förutom stödet till ukrainska folket.

Det är häpnadsväckande att de vänsterpolitiker som under presidentvalrörelsen gjorde allt får att visa sitt stöd för BLM och deras marxistiska agenda, nu gör allt för att distansera sig från dem.

Skälet är att minoriteter, som afroamerikaner och spansktalande, flyr från Demokraterna och Joe Biden. Stödet för vänstern har minskat dramatiskt i dessa tidigare så starka väljargrupper för Demokraterna.

Förklaringen är att det är just minoriteter som drabbas om polisen försvagas. Det är då kriminella kan flytta fram sina positioner i stora amerikanska städer. Antalet mord har ökat kraftigt. Det är klart att vanligt hederligt folk vill ha en fungerande polis som griper in och skyddar folket. Alternativet är ju att man får bygga upp medborgargarden.

Till slut har vänsterpolitiker fattat detta. Men bara sedan deras väljarstöd faller. Det är också rätt intressant. Politiker på vänsterkanten är så verklighetsfrånvända att de måste se sitt väljarstöd minska för att de ska förstå att deras förslag är galna.

Biden får kritik efter talet därför att han inte ger några svar på hur de olika samhällsproblemen ska lösas. Han talar om att bojkotta Ryssland för invasionen i Ukraina, men Biden har gjort undantag i sanktionerna när det gäller olja och gas – det som skulle drabba Ryssland hårdast.

Han talar om att bekämpa inflationen, men nämner bara att han vill sänka priset på läkemedel. Vilket inte räcker långt. Han har inga svar på hur gränserna ska kontrolleras, trots rekordstor illegal invandring.

Los Angeles Times, som är en stor vänstertidning, summerar väl stämningsläget: ”Biden möter en amerikansk public som vill betydligt mer” (President Biden faces an American public that wants far more).

Se talet i YouTube: Biden delivers 2022 State of the Union address