Bensinpriset är 57 procent högre idag än det var 2014. Detta trots att världsmarknadspriset på råolja inte är högre nu än det var 2014. Att vi betalar mer vid pump har en orsak: socialdemokraternas energiskatter.

ANALYS. Det finns de som hävdar att de ökande drivmedelspriserna är ”Putinpriser”, alltså en orsak av det osäkra världsmarknadspriset till följd av Putins krig i Ukraina. Det är fel.

Världsmarknadspriset ligger nu strax under 120 dollar per fat råolja. Under åren 2008 till 2014 låg också världsmarknadspriset omkring 120 dollar i snitt. Men 2014 kostade en liter bensin 14.33 kr på svenska bensinmackar.

Att priset nu är så mycket högre beror på de skatter som S-regeringen lagt på drivmedel under deras mer än sju år vid regeringsmakten. Regeringen har passat på att höja skatterna medan världsmarknadspriset sjönk under hösten 2014.

Staten drar, som en följd av kriget, in mycket mer i energiskatt än man budgeterat. Det är svenska hushåll som får betala.

*

