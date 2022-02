Det var märkligt att se hur alla partiledare plötsligt var för hårdare tag mot kriminella och de flesta uttalade sig till förmån för att kärnkraft ska vara en viktig del i energisystemet.

Debatter med 30 sekunders repliker blir visserligen rappa och snabba, men det blir inte mycket av djup i frågeställningarna. De partiledare som haft makten i nästan åtta år kunde framställa sig som om de inte har något ansvar för de problem som debatten handlade om.

Klimat och elpriser

Skälet till de höga el-, bensin- och dieselpriserna är ju politiskt orsakade. Främst av S och MP. Men när det gäller elen också M, C och KD som i energiöverenskommelsen 2016 då man lät skriva in att all elproduktion skulle vara 100% ”förnybar” till 2040. Det innebär kärnkraftsavveckling. Först senare har de borgerliga velat ändra det till ”fossilfritt”.

Och nu när elpriserna rusar så talar också S för kärnkraft, medan C och V tonat ner sitt motstånd.

Jimmie Åkesson vände sig i gårdagskvällens debatt, som ende partiledare, mot orealistiska klimatmål. Just det som är drivkraften bakom all fördyring av el, bensin och diesel.

Men ingen av de andra sa emot Åkesson. De hukade i bänkarna och dolde sina tidigare positioner, vilket gav intryck att de stod nära Åkesson.

Kriminalitet och straff

På samma sätt uttalade sig alla partiledare för hårdare straff på ett sätt som strider mot hur regeringssidan agerat i riksdagen. Där har man röstat nej till alla förslag som först SD och på senare tid också M lagt för att komma åt brottsligheten.

Också här låtsades vänsterpartierna, inte minst Magdalena Andersson, att de höll med Jimmie Åkesson. Man tog inte strid för sin egentliga hållning – ”vad har de stackarna varit med om” – där man gullar med mördare och våldtäktsmän.

Eftersom replikerna är så korta finns inga möjligheter att ställa de ansvariga till svars för den politik man bedrivit. Det blir anklagelser som kastas ut i luften och som inte fastnar. Samtidigt agerar makthavarna som om man inte haft någon makt utan uttalar sig bara framåt från nu, alltså som om man just nu under debatten plötsligt fick makten att ”vända på alla stenar”.

Hela upplägget gynnar alltså makthavande partier som genom upplägget kan smita undan ansvar.

Det visar hur viktigt det är att oppositionen vässar sina valrörelser så att de maktbärande partierna blir ställda till ansvar för sina beslut. Här borde man få hjälp av medierna, men de kommer förmodligen inte att ske, eftersom man gärna gynnar vänstersidan i politiken.