Det blir en stor nyhet när polisen gör en enstaka razzia en natt på Stockholms krogar för att beslagta lyxprylar från kriminella av typen jackor från Calvin Klein eller Canada Goose och annat märkt Louis Vuitton. Detta borde ske varje helg överallt i landet. Då angrips kriminalitetens främsta drivkraft – statusen.

Gängkriminalitetens yttersta belöning är den status som medlemmarna får i det omgivande samhället. De kallar det ”respekt”, men är utgörs enbart av våldskapitalet och förmågan att skrämmas. Och denna status har svenska staten och dess politiker givit dem. Den hade nämligen inte existerat om ordningsmakten tillåtits ha kraft och styrka att slå tillbaka gängen så fort de stuckit upp sina fula trynen.

Status är drivkraften – slå sönder den!

Och statusen sitter egentligen inte i att skjuta ihjäl konkurrerande gängmedlemmar, utan våldet är i mycket ett medel för att kunna demonstrera sin prestige inför en större, allmän publik – exempelvis på krogarna.

Att slå till mot deras fjantiga demonstrationer av sin status genom att klä av dem deras märkeskläder och lyxbilar är alltså ett mycket effektivt sätt att sänka dem. Det blir inte lika roligt att begå brott om man inte kan skryta om det sedan.

Om den svenska staten sätter till alla lagliga möjligheter att komma åt dem, klä av dem all det krimskrams och glitter de spökar ut sig i för att visa sig stora och betydelsefulla, blir det inte lika roligt att vara kriminell längre.

Därför borde den razzia som polisen tillsammans med Kronofogden genomförde senaste helgen ske varje helg och inte bara i Stockholm utan överallt där kriminella visar upp sig. Deras behov av att synas kan användas mot dem.

Under helgens razzia mot gängkriminella runt Stureplan och på Södermalm resulterade i många beslagtagna statusprylarna som nu ska säljas av Kronofogden för att bland annat betala av skulder till brottsoffer.

– Det var ett väldigt bra utfall som resulterade i många utmätningar. Pengarna och sakerna som vi får in kan användas för att betala skulder till brottsoffer och det är ett viktigt signalvärde att utmäta statusprylar, säger Linda Ståhlberg, sektionschef vid Kronofogdens specialverkställighet till Expressen.

Det hela gick till så att polisen satte upp strategiska trafikkontroller vid infarterna till nöjeskvarteren för att stoppa bilar. Man patrullerade också runt i kvarteren och bilar med koppling till nätverkskriminella stoppades. Vid kontrollen deltog Kronofogdens personal om personerna hade skulder som kunde betalas av med hjälp av utmätningar på plats.

Gängledares lyxprylar beslagtagna

Polisen riktade särskilt in sig på en känd gängmedlem från Rinkebykonflikten som under flera år haft en ledande roll i olika konflikter. Han har dömts till ett långt fängelsestraff för grovt vapenbrott. Rinkebymannen har i sociala medier gjort sig känd för att lyxshoppa i exklusiva Stockholmsbutiker. Och polisen fann honom under razzian.

Kronofogden konstaterade att han hade obetalda skulder efter olika rättegångar. Därför beslagtog Kronofogden hans magväska av märket Louis Vuitton som av kronoinspektören på plats värderades till 5.000 kronor, enligt Expressen. För att betala Rinkebymannens skulder kommer den att säljas på exekutiv auktion och pengarna kommer att användas till att betala hans skulder.