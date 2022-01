Jag älskar rak och tuff sakpolitisk diskussion. Samtidigt hatar jag när politiker är svinaktiga på ett personligt plan, när man smiter från sakfrågorna – det som berör befolkningen – för att använda tiden till tarvligheter och grundlösa anklagelser. Därför är det viktigt att fler tar efter Mattias Karlsson (SD) som nu försvarar socialministern från personliga påhopp.

Det borde ske oftare: att politiker tar ärkemotståndare i försvar när de utsätts för orättfärdig kritik. Inte minst eftersom budskapet då får hög trovärdighet. Ingen kan tro att SD-toppen Mattias Karlsson vill gynna socialminister Lena Hallengrens politiska karriär. När han försvarar henne är det en genuin känsla för ”fair play”, för rättvisa och respekt.

Mattias Karlsson skriver på Facebook att han noterat att en ofördelaktig bild av socialministern fått stor spridning i sociala medier. Det är inte sällan kvinnor hängs ut och hånas för hur deras kroppar och kläder ser ut.

”Fenomenet gör mig illa berörd. Som konservativ man bör man sträva emot ett gentlemanna-ideal. Och jag vet, vänstern är en hop sanslösa hycklare när det kommer till sådana här saker. Låghet, sexism och lyteskomik är otroligt utbrett i vänsterns led och ursäktas alltid. Hur klyschiga de än må vara så ligger det dock ändå något i amerikanska talessätt som when they go low, we go high.”