Landsbygden och småstäderna är satta åt sidan i svensk politik. Det tänker Sverigedemokraterna ändra på. Mattias Karlsson ska leda en landsbygdsoffensiv fram till valet.

På förmiddagen presenterade Jimmie Åkesson en ny roll för Mattias Karlsson, som är riksdagsledamot men som tog ett steg tillbaka när han slutade som gruppledare för två år sedan: Han blir nu partiets landsbygdspolitiske talesperson.

Under presskonferens sa Mattias Karlsson att han ska göra en turné runt i landet och träffa folk i vardagen utanför storstäderna och ta in intryck. Detta även om han själv har stor livserfarenhet av att leva utanför storstan. Han bor på landsbygden i Småland, i en by med 50 invånare.

Trygghetsfrågorna

Trygghetsfrågorna har blivit viktiga för landsbygden dit stölder och brottslighet nu spridit sig. Inte minst genom utländska ligor som polisen uppskattar står för 90 procent av dessa brott på landet.

Ett exempel på åtgärder som Mattias Karlsson lyfte fram är att kriminalisera utförsel av stöldgods ur landet. Detta är inte kriminaliserat idag vilket gör att tullen inte kan ingripa ens i uppenbara fall.

En annan fråga är energipriserna. Bensin, diesel och el har rusat i pris och det drabbar särskilt människor utanför storstäderna.

Jimmie Åkesson ser en landsbygdsoffensiv som naturlig. Sverigedemokraterna är redan starka i dessa delar av samhället, men kan bli ännu starkare genom att ta röster från Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Dagens partiledning i Centerpartiet står kulturellt långt från sina traditionella väljare, menar Karlsson.

Se intervju i Riks, direkt efter partiets presskonferens i riksdagen: