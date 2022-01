En ung man hittades skjuten i ett trapphus i Stockholmsförorten Rinkeby. Detta efter larm om skottlossning. Ingen hade ännu under söndagsmorgonen gripits misstänkt för brottet.

Polisen larmades kl 22.17 på lördagskvällen. Polisen har haft stora resurser på plats under natten. Arbetet med att hämta in information om händelsen kommer att fortsätta under söndagen.

Under natten meddelade polisen att mannen är död. En förundersökning om mord är inledd. Enligt uppgifter till Aftonbladet sköts han med flera skott.

– Det är i vanlig ordning genom vittnesförhör, dörrknackning, inventering och inhämtning av övervakningsfilm, säger polisens presstalesperson.

Den skjutne mannen var i 20-årsåldern.