Stämningen vid gränsen mellan Belarus och EU-länder som Polen är mer spänd än på länge. Migranter försökte på måndagen storma den polska gränsen. Polens vice utrikesminister utesluter inte skottlossning för att hålla gränsen.

Sedan flera månader har migranter från Mellanöstern lockats till Belarus med löften om att kunna ta sig in i EU. Som en hämnd mot EU har belarusiska soldater släppt fram migranterna till gränsen, vilket resulterat i konfrontationer med polska soldater där migranter har dött och skadats.

EU-kommissionen bekräftar

I dagsläget försöker tusentals migranter ta sig in i EU via gränsen mot Belarus. Uppfattningen att Belarus medvetet försöker driva tusentals migranter in i EU bekräftas av EU-kommissionens ordförande som nu vill se utökade sanktioner mot Belarus.

”Belarus användande av migranter som redskap för politiska syften är oacceptabelt”, slår EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fast i sitt uttalande som publicerades på måndagskvällen.

Hon beskriver där vidare att hon varit i kontakt med Polens, Litauens och Lettlands premiärministrar för att uttrycka EU:s solidaritet och för att överlägga om hur EU bäst kan ge sitt stöd till länderna.

Ursula von den Leyen uppmanar samtidigt samtliga EU:s medlemsländer att godkänna utökade sanktioner mot Belarus.

Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak uppger att 12.000 soldater är stationerade vid gränsen. Gränspolisen har under dagen använt tårgas för att mota bort migranterna, enligt tidningen Wyborcza och privatägda TV-kanalen TVN24. Det finns inga rapporter om någon lyckats ta sig över gränsen under måndagen.

Enligt polska regeringen klipper belarusiska gränsvakter upp taggtråd som satts upp som en mur och hjälper in människor att komma över, uppger SVT Nyheter.

Liknande situationer har utspelat sig vid Belarus gränser mot Lettland och Litauen.

Militär-politisk hybridattack

Nato anser att det handlar om en militär-politisk hybridattack och fördömer Belarus agerande. En talesperson för försvarsalliansen säger att man står redo att bistå sina allierade för att ”upprätthålla säkerheten och tryggheten i området”

Tidigare under måndagen förklarade den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson att hon vill ha utökade sanktioner mot Belarus.

Polen har sedan tidigare infört undantagstillstånd längs gränsen och medier har inte tillgång till området.