Det är talande att Socialdemokraterna inte har huvudroll i den värsta konflikten för regeringsunderlaget just nu. Det är istället att C och MP rycker ihop så att stickor och strån flyger – om strandskydd och skogsavverkning. Och att V och C är som hund och katt, där C vägrar tillåta att V för samtala med S. Ett krav V ställer för att rösta fram Andersson som statsminister.

Den socialdemokratiska kongressen är bara en formalitet. Man bråkar lite med partivänner inför kamerorna för att medierna ska skriva och rapportera från kongressen. Men allt är uppgift i förväg. Allt är lika välregisserat som det brukar vara. Styrningen uppifrån och ner är uppenbar.

I eftermiddag väljs Magdalena Andersson till Socialdemokraternas partiordförande.

Partiet står samlat bakom henne. Det som däremot blir svår huvudvärk för den nye partiordföranden är hennes samarbetspartier.

Sakpolitiskt skulle S ha lättare att samarbeta med Sverigedemokraterna. Om energi, infrastruktur, pensioner, välfärdssatsningar. Men allt sådant har S sedan Mona Sahlin stämplat som rasism och är en omöjlig väg.

Därför får Andersson försöka få med sig en kaxig Annie Lööf (C), en bestämd Nooshi Dadgostar (V) och en rabiat Märta Stenevi (MP).

Och ”utmaningen” är att hon behöver alla tre på samma linje för att det ska röstas igenom riksdagen.

Och verkligheten tränger på, medan utopisterna befinner sig uppe i de rosa molnen där höga ambitioner aldrig sätts mot de fruktansvärda konsekvenser de betyder för svenska folket i form av skenande priser på bensin och el.

Ta bara Cementa. I sommar kan all byggverksamhet i Sverige stoppas. Tvärt. Då kommer ingen betong att finnas för varesig bostadsbyggande eller för järnvägs- och vägbyggen och inte heller för gruvbrytning i LKAB.

Och elproduktionen och elleveranserna är mycket skakiga eftersom man avvecklat flera kärnkraftsreaktorer utan att ha ordnat ersättning. Det kan bli elstopp, det som förknippas med u-länder. Och oljekraftverket i Karlshamn behövs för att överbrygga de värsta bristerna i den ”gröna” elpolitiken.

Sverige riskerar att avindustrialiseras.

Det är inte det som Socialdemokratin vill bli förknippade med, men är det man har att administrera därför att man högst av allt prioriterar identitetspolitik, ”woke” och annat postmodernistiskt flum.

Socialdemokraterna har slagit in på en väg som leder vilse. Som är skadligt för svenska folket. Plakatpolitik har blivit viktigare än att ordna trygghet för medborgarna.

Magdalena Andersson har en del att ta i när hon väljs kl 16 i eftermiddag.