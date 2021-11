Den svenska regeringen ger inte fullt stöd till Polen, Litauen och Lettland som vid sina gränser mot Berlarus utsätts för hybridattack från diktator Aleksandr Lukasjenko genom tusentals migranter. Svenske EU-ministern Hans Dahlgren (S) vill se större öppenheten vid gränsen och vänder sig mot att bygga mur utmed gränsen, även om migrantströmmen kan bli stor.

Vi ser alltså en mumlande upprepning av Stefan Löfvens mer agitatoriska tal 2015 om att ”Mitt Europa bygger inga murar”. Från Tyskland är reaktionen annorlunda.

– Vi måste hjälpa den polska regeringen att säkra gränsen, säger den tyske inrikesministern Horst Seehofer till tidningen Bild.

I Sverige har Jimmie Åkesson en tydlig uppfattning.

– Människor som söker sig till Europa används i praktiken som vapen i en internationell konflikt. Tusentals migranter försöker just nu med våld ta sig in i EU, via Polen. Detta understryker behovet av att Sveriges gränser är säkrade, skriver Åkesson.

Polen säger sig ha minst 12.000 man på plats för att skydda gränsen. Detta för att förhindra att tusentals migranter tar sig in i EU. Tidigare har en del migranter tagit sig igenom och vidare till Tyskland.

S agerar för öppna gränser

Om S-regeringen får som den vill och gränserna in i EU öppnas, och tiotusentals migranter tar sig in i EU är det uppenbart att Sverige åter kan komma att få ta hand om en extremt stor andel av dessa. Andra länder vill inte ta emot fler migranter från mellanöstern, men Socialdemokraterna i Sverige vacklar om man ska gå emot en ny migrantvåg.

Istället för att backa upp Polen riktar utrikesminister Ann Linde (S) förtäckta hot mot Polen.

– Jag förutsätter att man följer internationell rätt, säger hon om polsk gränsbevakning.

I klartext betyder Ann Lindes tankegång att Polen ska släppa in de som säger sig söka asyl för att sedan pröva deras begäran. I praktiken betyder det öppna gränser och en ny migrantvåg liknande den 2015 kan starta.

Den gången var det Turkiets Erdogan som skickade miljontals migranter från Mellanöstern till Europa. Nu är det Lukasjenko i Belarus som låter mängder med folk från Mellanöstern komma för att sedan fösa dem mot EU-gränserna.

Diktaturerna utnyttjar asylrätten för att skapa kaos i Europa. När ska det gå in i huvudet på svenska vänsterpolitiker?