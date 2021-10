Sverige har förvandlats från föregångsland till en riktig mardröm, skriver Bild, en av Tysklands största tidningar i ett reportage.

Tidningen skriver att den prisbelönte svenska rapparen Einar ”var bara 19 år och med sin död en del av en skrämmande svensk statistik. För Einar är det 217:e som skjutits ihjäl i Sverige de senaste fem åren. Sverige är det farligaste landet i Europa idag.”

Bild konstaterar att antalet mord minskar i Europa, bara i Sverige ökar antalet stadigt.

Skrämmande siffror

När det kommer till offer för skjutvapen är skillnaden mellan Europa och Sverige stor, konstaterar tidningen som hänvisar till statistik från BRÅ: ”I EU dör i snitt 1,6 personer per miljon människor av skottskador – i Sverige är siffran fyra, nästan tre gånger så många.”

Skillnaden blir ännu större om man bara ser till åldersgruppen 20 till 29 åringar. I de flesta EU-länder ligger antalet mellan noll och fyra skjutvapenoffer per miljon invånare. Sverige har å sin sida 18 dödsfall per miljon invånare. På andra plats kommer Nederländerna, som ”bara” har sex dödsfall i åldersgruppen 20 till 29 åringar per miljon invånare.

Tidningen jämför med Tyskland, som bara marginellt förekommer i den svenska studien. Enligt Statistica.com blev det 2,9 mordoffer per miljon invånare i Tyskland 2020. Statistica-analysen visar inte vem som är utsatt för skjutvapen eller gängkriminalitet. Men det är klart att Sverige, med totalt tolv mordoffer per miljon invånare, är långt farligare än Tyskland.