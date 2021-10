Kritiken mot president Joe Biden växer. Han lyckas inte hålla samman sitt parti och genomföra vallöften trots att Demokratiska partiet styr såväl Vita huset, Senaten som Representanthuset. Ändå får man inget gjort.

ANALYS. Natten till fredagen tvingades talman Nancy Pelosi ställa in omröstning om det stora infrastrukturpaket på 1.000 miljarder dollar eftersom vänsteraktivistiska demokratiska ledamöter hotade att rösta nej.

Skälet till de interna bråken är att de vänsterradikala kongressledamöterna kräver att de först får garantier om ännu ett gigantiskt utgiftstaket på 3.500 miljarder dollar till välfärdssatsningar. Detta anser mittenpolitiker i partiet vara alldeles för mycket. De vägrar ge garantier. Därmed har demokratiska partiet gått i baklås, trots att de har majoritet i både representanthus och senat.

– Jag är frustrerad över vacklandet fram och tillbaka och myglandet vi ser från alla håll, sade kongressman Chris Pappas (demokrat) i veckan då förhandlingarna ännu pågick mellan olika fraktioner i hans parti.

Han kommer från ett jämnt valdistrikt där republikanerna kan vinna om demokraterna inte klarar av att komma överens internt.

Bidens löften blir till lögner

Det var ändå snäll kritik om man jämför med andra rubriker i amerikansk media: ”Biden’s promises are turning into lies” (USA Today), ”Biden Has Zero Credibility on His $3.5 Trillion Spending Bill” (Washington Examiner), ”How Biden gave feuding House Democrats an off-ramp” (CNN).

Sistnämnda rubrik anspelar på att presidenten fick själv bege sig till kongressen för att försöka övertala sina egna partimedlemmar att rösta på det infrastrukturpaket han lagt fram.

Att en president vars parti har majoritet i båda kamrar ändå måste bege sig till kongressen för att övertala sina egna, signalerar svaghet. CNN, som är en ren propagandakanal för demokraterna, tvingas erkänna att presidenten sällan setts offentligt under en viktig vecka då ”hela hans inhemska agenda hängde på en skör tråd”. Det antyder att allt inte står rätt till i demokratiska partiet.

Inte Trump att sparka på längre

Andra vänstermedier börjar inse att det kanske inte var så smart att välja en presidentkandidat vars enda uppgift var att besegra Donald Trump.

”Den politiska faran för Biden var uppenbar morgonen efter valet. Enligt opinionsmätningar sa uppemot hälften av de väljare som röstade på Biden att de gjorde det främst för att rösta mot Trump. Därmed finns risken att väljarna ser annorlunda på Biden när han ska bedömas på sina egna meriter”, rapporterar NBC.

Vilken klarsyn!

Om president Biden inte får igenom en historisk offentlig satsning trots att hans parti kontrollerar båda kamrar kommer det att rejält skada bilden av honom. Många anser honom redan vara ”gaggig” och varje nytt svaghetstecken bådar inte gott för honom och demokratiska partiet.