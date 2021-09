Trafiken stoppades under ett stort slagsmål med ett 30-tal personer inblandade. Två gäng drabbade samman i Högsbo i Göteborg. Enligt uppgifterna från platsen har tillhyggen använts. Man slogs med järnrör eller basebollträn och folk blev påkörda av bil.

Vid 21.10-tiden på fredagskvällen kom ett flertal samtal in till polisen om upploppsliknande slagsmål. Tillhyggen svingades mot folk och mot bilar. Vissa har masker och fyra bilar har kört in i varandra. En bil kraschade in i en busshållplats.

– Den verkar ha blivit prejad på något sätt, säger polisens vakthavande befäl i region Väst till G-P.

Flera av de inblandade ska vara tongivande personer inom ett kriminellt nätverk i Göteborg.

– Vittnen uppskattar det till 20-30 personer. Det verkar som två olika gäng. Vi kan konstatera att det är tongivande personer från ett av nätverken i Göteborg, bland annat, säger polisens presstalesperson i region Väst till Aftonbladet.

Trafiken stängdes av

Under kvällen stängde polisen av Distansgatan i båda riktningarna.

– De som befinner sig i området kan inte ta sig ut. Metodiskt kontrollerar vi alla personer och bilar inom området, säger Christer Fuxborg.

Flera husrannsakningar i bilarna genomfördes.

Vid 23.50-tiden kunde patrullerna lämnat platsen.

Ingen har gripits, men fem personer har omhändertagits i enlighet med paragraf 13 i polislagen. Paragrafen innebär att polisen har rätt att avlägsna eller omhänderta personer som stör eller utgör en fara för den allmänna ordningen.