Kreditkortsföretaget American Express har bjudit in Nation of Islam för att informera sina anställda att kapitalism är ondska. Samtidigt gick företaget med 2,3 miljarder dollar i vinst andra kvartalet.

Inbjudan av den islamistiska afroamerikanska organisationen Nation of Islam var en del av kreditkortsföretagets ”kritisk rasteori”-program som uppmanar anställda att ”dekonstruera sin ras- och sexuella identitet” och sedan rangordna sig själva i en privilegiehierarki, rapporterar New York Post som kommit över interna dokument.

Personalen ska identifiera sin intersektionella identitet

I dokumenten skriver företagsledning om hur man skapat ett internt ”antirasistiskt initiativ”. De anställda ska gå ett utbildningsprogram där de AmEx-anställa på grundkurs utbildas av externt konsultföretaget i att dekonstruera sina egna intersektionella identiteter och kartlägga deras ”ras, sexuell läggning, kroppstyp, religion, funktionshinder, ålder, könsidentitet [och] medborgarskap” på en officiell företagsblankett.

Anställda ska därmed kunna avgöra om de har ”privilegium” eller är medlemmar i en ”marginaliserad grupp”. Vita män hamnar i förtryckarpositionen, medan ras- och sexuella minoriteter anses förtryckta.

I en annan kurs instruerar externa konsulter AmEx-anställda i hur de kan ändra sitt beteende på kontoret utifrån deras relativa position i hierarkin.

Vita anställda får inte säga ”vi är alla människor” – anses aggressivt rasistiskt

Konsulterna tillhandahåller ett blått flödesschema med specifika regler för interaktion med svarta, kvinnliga och hbt-anställda: Om medlemmar i en underordnad grupp är närvarande, bör anställda utöva ”intersektionell relationsbyggande”. Vad detta innebär framgår av instruktionerna. Där ska vita anställda ”identifiera de privilegier eller fördelar du har”; ”Tala inte om medlemmar i det svarta och afroamerikanska samhället”; ”Det handlar inte om din avsikt, det handlar om den inverkan du har på din kollega.”

Även vanliga fraser utsätts för rasbaserad reglering: Vita anställda uppmanas att inte uttala fraser som ”Jag ser inte färg”, ”Vi är alla människor” och ”Alla kan lyckas i detta samhälle om de arbetar tillräckligt hårt ” – alla kategoriserade som” mikroaggressioner ”.

Anställda uppmanas lyssna på podden ”Bortom fängelser” som propagerar för att avskaffa alla fängelser. Man förespråkar också en avveckling av polisen och all övervakning, skriver New York Post.

Anställda får på föreläsning höra att ”kapitalism är rasism”

Vid en högprofilerad ”antirasism”-tillfälle bjöd American Exepress in Khalil Muhammad, som är barnbarnsbarn till Nation of Islam-grundaren Elijah Muhammad. Han fick föreläsa om ”ras i Företagsamerika.” Han hävdade att kapitalismens system grundades på rasism och att ”rasistiska logiker och former för dominans” har format det västerländska samhället från den industriella revolutionen till idag.

Det är alltså företagsledningen för American Express som bjuder in vänsterextrema föreläsare och anordnar postmoderna kurser där anställda ska lyfta fram sin ras som ett överordnad egenskap.

Kortföretaget har också avsatt en miljard dollar till en ”handlingsplan” för att öka mångfalden och donera till ideella organisationer som främjar ”social rättvisa”.

”Huruvida företaget kommer att avstå från vinster eller överge kapitalismen, som det uppmuntrar sina anställda att göra, återstår att se”, skriver New York Post-kolumnens författare Christopher Rufo som är medarbetare på Manhattan Institute.

Det är detta som är woke-kapitalism.