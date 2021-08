Reaktionerna på amerikanske presidenten Joe Bidens agerande kring evakueringen från Kabul den senaste veckan är många. Kritiken är stark mot den passivitet, förvirring och svaghet som Biden visar.

Det framstår som att USA inte har någon president

”Biden begravde huvudet i händerna, han hade nära till tårar, helt oförmögen att säga det han avsåg att framföra. Det har aldrig funnits en bild av en amerikansk president som projicerar en sådan svaghet”, skriver kanadensiska konservativa The Post Millennial i Biden is not leading America.

”USA har i praktiken ingen president. Det måste vi förstå vid denna tidpunkt. Han erkände detta. På frågan om han hade uppmanats att stänga amerikanska flygbaser innan evakuering inträffade, sa Biden att det var vad hans militära rådgivare sa åt honom att göra. De enda beslut Biden tar dessa dagar är vilken smak på glassen han vill ha. Kanske.”

Även vänstermedia är förundrade

Den Trump-hatande TV-kanalen CNN har svårt att hantera Joe Bidens sammanbrott. Kanalens långvariga nyhetsankare Wolf Blitzer påpekar att Joe Biden alltid har ansett sig vara en riktig expert på utrikespolitik.

”Jag har bevakat presidenten när han var vice president, och innan det då han var senator i 36 år, så jag vet att han alltid betraktat sig själv som en riktig expert på nationell säkerhet och utrikespolitik. Han var ordförande i senatens utrikeskommittén. Han tillbringade mycket tid på att prata om dessa frågor. Och han talade nu senast då han ställde upp som president alltid som om han förstår nationell säkerhet och utrikespolitik. Hur tror du att han reagerar på det som har hänt nu under de senaste dagarna i Afghanistan?”

Blitzer riktar frågan till en annan journalist som tvingas konstatera att Vita huset måste gå igenom sina rutiner för beslutsfattande.

Joe Bidens mörkaste stund

”Det är ett förödande ögonblick för Biden under hans korta presidenttid”, skriver Politico.

”Under stabsmöten i Vita huset kunde snyftande höras när olika anställda kämpade för att hålla tillbaka tårarna när de fick veta om de dödade i terrordådet på Kabuls flygplats, uppger en källa.”

Presidenten var bland de sista som fick dragningar om vad som hänt, samtidigt som det i sociala medier började ställas frågor om ”Var är presidenten?”