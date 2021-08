Under maj, juni och juli har 102 bekräftade skjutningar skett i Sverige, det är en ökning jämfört med förra årets 95 skjutningar. I dessa skottlossningar har 16 dödats i sommar, mot 10 döda förra året under samma tid.

Sedan polisen började föra statistik över skjutningarna 2016 har antalet skjutningar under sommarmånaderna stadigt ökat. Från 82 år 2017 till årets 102 bekräftade skjutningar under maj, juni och juli.

Kriterierna för att en händelse ska komma med i statistiken är följande enligt polisens hemsida att polisen har dokumenterat bevis och att skjutningen är illegal och inte oavsiktlig.

Sverigebilden krackelerar snabbt

Vårt land börjar också bli känt som Europas vilda västern. Den mycket liberala veckomagasinet The Economist rapporterar under rubriken: Sweden is being shot up (ung: Sverige skjuts sönder och samman).

I sociala medier undras var någonstans regeringen håller hus när folk tvingas fly för sina liv från ett köpcentrum i Kristianstad där kulorna viner. Och varför medier rapporterar mer om händelser utomlands än grova våldsbrott i Sverige.

Skälet är att svenska etablissemang fortsätter att blunda. Hårt. Man tar inte in den verklighet man skapat och som kommer att bli allt värre. Tonåringar som skjuter sönder köpcentrum fulla med kunder är det senaste steget i en långsam men brutal upptrappning av våldet i Sverige. Ett våld som kan bli omöjligt att rulla tillbaka om det får nå Mellanöstern-nivåer, något freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell varnade för redan 2019.

Nya flyktingvågor som politiskt vapen

Och Europa kan räkna med att nya flyktingvågor tvingas fram för att slutgiltigt sänka västvärldens demokratier. Kriget i Syrien startade 2011 men det var 2015 ”flyktingvågen” svämmade över alla Europas obevakade och oskyddade gränser. Varför? Därför att Turkiets diktator Erdogan ville tvinga av EU ett antal miljarder euro för att stänga gränsen, något han lyckades mycket väl med.

Nu är det Vitrysslands diktator Alexander Lukashenko som använder ”flyktingar” för att sabotera för den fria världen.

Antalet migranter som passerar Litauen från Vitryssland kan komma över 10.000 i slutet av sommaren, rapporterar Politico idag.

Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis uppmanade EU att stänga gränserna och intensifiera gränsbevakningen för att stoppa ankomsterna.

Till Politico säger han att den vitryske ledaren Alexander Lukashenko använder migranter som ett ”politiskt vapen” genom att välkomna flygplan fulla med påstådda ”turister” från Irak, Syrien och afrikanska länder.

”Många försöker sedan korsa gränsen till Litauen olagligt för att söka asyl i EU. Lukasjenkos agerande inträffar när hans regim står inför ökat sanktionstryck från EU”, skriver den Brysselbaserade nättidningen.

Sverige har farligt naiv regering

Det är uppenbart att den svenska regeringen varken klarar av det ökade våldet från gängkriminella eller är i stånd att förstå det storpolitiska spelet där diktaturer använder ”flyktingar” för att skapa kaos i demokratiska länder.

Vad Sverige och övriga europeiska länder behöver är regeringar som inte låter sig styras av sagor och utopiska drömmar om det perfekta samhället. Vi behöver hårdhänta politiker som definierar vilka värderingar som ska värnas och sedan agerar kraftfullt för dessa, även om priset är att man måste offra heliga kor och goda mål.

Alltmer talar för att svenska folket har ett mer avgörande beslut att fatta än någonsin när man går till riksdagsval nästa år.