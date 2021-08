Efter president Joe Bidens fiaskobetonade tillbakadragande från Afghanistan anklagas han nu för att vara en oengagerad och förvirrad president. Jämförs med brittiska reträtten från Dunkirk under andra världskriget.

I fredags hävdade USA:s president Biden på en presskonferens att amerikanerna hade säker passage till Kabul flygplats och talibanerna inte skapade problem för någon. Kort därefter meddelade hans egen försvarsminister Lloyd Austin att några amerikaner som försökte ta sig till flygplatsen hade blivit misshandlade av talibanerna. Dagen efter förklarade USA:s ambassad i Kabul att det inte var säkert att åka till flygplatsen.

Presidenten är inte med i matchen

New York Post skriver: ”Vilket lämnar två möjligheter: Biden ljög. Biden vet inte. Det är troligtvis det senare. Bidens uttalanden och handlingar under den senaste veckan visar en oengagerad och förvirrad president som inte bryr sig om amerikaner och deras allierade i Afghanistan. Han har viftat bort all kritik, låtsats att allt är bra och flög sedan till semesterbostaden Camp David.”

Tidningen skriver ”Det är svårt att i ord fånga hur skamligt allt detta är. Varför skapar inte militären en säker korridor för amerikaner? Varför ger vi upp mot talibanerna? Nej, inte bara ge upp – kapitulerar. Genom att attackera amerikaner bryter de mot avtal Biden säger att han har med dem. Ambassaden säger att hot från IS gör det osäkert att åka till flygplatsen – varför ger talibanerna IS möjlighet att verka i landet? Det borde ske en massiv mobilisering för att säkerställa en säker utresa.”

Alltihop är skrämmande, summerar New York Post, som på förstasidan summerar det kaotiska tillbakadragandet som ”Dumkirk” med anspelning på Dunkirk då britterna retirerade under andra världskrigets inledning.

Bidens desinformation

Andra medier är lika kritiska. The Spectator skriver: ”Bidens presskonferens var en tummelplats för desinformation. Amerikaner får ett outplånligt intryck av att denna president är inkompetent.”

Till och med vänsterblaskan New York Times, som var rena kampanjorganet för Joe Biden under valrörelsen, är oroliga: ”För att rädda sitt presidentskap måste Biden säga sanningen om Afghanistan”.

Tidningen menar att historien visar hur motgångar utomlands ofta har resulterat i svåra problem för regeringspartiet på hemmaplan. ”Joe Biden kanske inte kan rädda sin ambitiösa reformagenda om han inte förstår den läxan från det förflutna.”

Biden blev överrumplad av Talibanernas framfart

I Politico beskriver man hur överrumplad Biden blev av hur snabbt de afghanska säkerhetsstyrkorna kollapsade: ”Även om vissa militärer och underrättelsetjänsten hade börjat hissa varningsflagg om möjligheten till en regeringskollaps, kände sig Vita huset och UD trygga i de afghanska säkerhetsstyrkornas strategi att konsolidera sig i städerna och hålla dem.”

I juli hade Joe Biden svarat ”högst osannolikt” på frågan hur troligt det är att Talibanerna tar över Afghanistan när amerikanska trupper lämnar.

Först i torsdags, dagen innan Talibanerna körde in i Afghanistans huvudstad Kabul och tog över landet, samlades Biden-administrationens ledande företrädare i krigsledningsrummet ”situationroom” i Vita husets källare, skriver Politico.

”Krismötet inleddes med underrättelseinformation som kom fram till att situationen var så snabbt skiftande att den afghanska regeringen i Kabul kan falla ’inom veckor eller dagar’,” noterade Politicos källa.

Det var långt ifrån de bedömningar Biden förlitade sig på bara dagar tidigare som uppskattade att ett talibanövertagande skulle ta månader, eller till och med upp till två år, efter att amerikanska och Nato -trupper hade dragit sig tillbaka.

Försvarsministern föreslog Biden att sända tillbaka trupper till Afghanistan för att kunna rädda de amerikaner som fanns kvar genom att inta flygplatsen. Alla på mötet instämde.

Det var ett “oh, shit”-moment, säger Politicos källa. Nu var det officiellt en kris.

24 timmar senare, på fredagen, intog Talibanerna Kabul.