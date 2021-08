I en skottlossning i anslutning till ett utsatt område i Helsingborg sköts en man i 25-årsåldern till döds under natten till söndagen.

Larmet inkom till polisen kl 02.34 natten till söndagen.

– Det har varit en viss oro i kriminella miljöer i Helsingborg den senaste tiden, men vi vet inte om detta är kopplat till det än, säger vakthavande befäl vid polisregion Syd till Kvällsposten.

Efter utryckning påträffades en skottskadad person.

– Den första patrullen hittade en skadad man som fördes till sjukhus. Vi har jobbat intensivt och letat efter vittnen. Vi har haft en del personer som blev inplockade till förhör som kunde släppas senare, säger polisen.

Personen avled senare på sjukhuset, meddelar polisen tidigt på söndagsmorgonen.

Polisen har under söndagsmorgonen meddelat att de har kopplat in sektionen för grova brott och att de kartlägger den information de har fått under natten och morgonen. De kommer fortsätta arbetet på brottsplatsen under dagen.

Ingen har i nuläget gripits för brottet.