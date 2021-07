”Många tvivlar. Riktigt allvarliga problem växer sig större”, inledde M-ledaren Ulf Kristersson sitt Almedalstal. ”Ingen uppgift är lika stor som att krossa de kriminella gängen”.

Under den förra M-ledda Reinfeldtsregeringen ökade invandringen och antalet poliser blev färre. I snitt finns 202 poliser per 100.000 invånare i Sverige. I Europa är snittet 318 poliser per 100.000 invånare.

Förra året avslöjade Polistidningen att antalet poliser i yttre tjänst, en uppgift som hemligstämplats och som tidningen fick gå till Kammarrätten för att få sekretessen hävd, sjunkit de senaste åren. Från 9.226 poliser 2015 till 9.049 poliser i yttre tjänst i december 2019.

Lång resa bort från Reinfeldt

Moderaterna har behövt göra en lång resa från Reinfeldt-eran. Det har inte varit enkelt, eftersom moderater ser honom som en framgångssaga då partiet med honom fick över 30 procent i valet 2010. Problemet var att Reinfeldts politik var att den var i otakt med tiden. Öppna gränser i en globaliserad värld, där det blev allt lättare för människor att röra på sig, gjorde att Sverige blev en magnet för fel sorts invandring.

Polisledningen har bekräftat att kriminella söker sig till Sverige eftersom här finns mycket att stjäla, straffen är låga och fängelserna har hotellstandard. Sverige är rena paradiset för grov organiserad brottslighet.

Nu har Ulf Kristersson uppgiften att reparera all den skada som Reinfeldtregeringen åsamkade Sverige.

Jag menar att hans Almedalstal var en del av det reparationsarbetet. Han ställer nu tydliga krav. Både i kriminalpolitiken och i invandringspolitiken.

SD behövs för att M ska orka

Men han når inte ända fram. När det gäller ungdomsrabatterna vill han ta bort dem – för dem som är över 18 år. Det betyder att polismördaren i Biskopsgården förra veckan fortsatt ska få slippa kännbart straff eftersom han var 17 år.

Det är här det är så viktigt att Sverigedemokraterna finns med i det nya konservativa regeringsalternativet. När Moderaterna inte orkar fullfölja kursomläggningen från flum och mjäkighet, kan Sverigedemokraterna stadga upp regeringsalternativet så att saker blir gjorda på riktigt.

Det kan låta hårt, men den som vill återskapa trygghet i Sverige för de många hederliga människorna måste ta i med kraftfulla åtgärder för att mota den växande och allt mäktigare organiserade brottsligheten.

Ulf Kristerssons tal hade en ton som signalerade att han vet om det, att han förstår det. I den bemärkelsen var det ett bra tal.