Den rödgröna röran blir bara värre. Taktikspelet rullar på. Med Sverige som insats. Vad händer nu? Kommer Stefan Löfven tillbaka efter att han föll i måndags?

Det är inte lätt att hänga med i alla turer. Det är två hinder som Stefan Löfven måste klara för att kunna komma tillbaka i sadeln som statsminister igen: 1) bli framröstad som statsminister i riksdagen och 2) veta hur han ska få igenom sin statsbudget i höst.

Det första hindrat klarar han om S och MP röstar ja, medan C och V avstår (röstar gult). Då räcker inte nej från de fyra oppositionspartierna, som har 174 mandat. Det krävs 175 nej-röster för att fälla talmannens förslag till statsminister.

Men budgeten blir svårare. Där har oppositionen alltså 174 mandat och för att Löfven ska få igenom sin budget måste 175 rösta för hans budget, alltså såväl C som V och riksdagens V-vilde.

Annie Lööf fortsätter vägra budgetförhandla med V och säger att hon vill se en ”alliansregering med MP” efter nästa val.

Makten framför allt

Eftersom S sätter makten framför allt annat, är S beredd att köpa allt som C kräver, men vad C än tycker kan inte S låta bli att samtala med V för att få dem att rösta för regeringens budget. En kompromiss skulle vara att C slipper tala med V, men att Annie Lööf tillåter att finansminister Magdalena Andersson gör det.

Då kan en stukad Stefan Löfven hanka sig fram till nästa ordinarie val.

Extraval eller inte?

Om Löfven inte tror att han kan hanka sig fram med V och C kommer han att utlysa extraval på måndag. Men det innebär att S riskerar att förlora makten. Det sista de önskar.

Se mer analyser och kommentarer i Riks: