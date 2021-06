Läget är så illa i Sverige att medborgargarden nu börjar växa fram för att hederliga medborgare ska kunna skipa rättvisa på egen hand när polis och rättsväsende slutat fungera.

I G-P berättar Adam Cwejman om ett aktuellt fall i dalsländska Bengtsfors. Några kriminella ägnade sig i våras åt mängder med inbrott. Ortsborna anmälde, men brottsligheten fortsatte. Då fick tre män nog av stölderna. De bröt sig sonika in hos den misstänkta tjuven och misshandlade honom.

Möttes som hjältar

Alla tre häktades av polisen och står nu åtalade för misshandel och hemfridsbrott. När de släpptes ur häktet väntade mängder av människor utanför. Nya Wermlands-Tidningen rapporterade om hur vänner och familj hade samlats med plakat – ”Välkomna hem”.

En insamling startades till deras förmån med syftet att kompensera för uteblivna inkomster under häktningstiden. 160.000 kronor samlades in. ”Man måste markera mot att återfallsförbrytare får gå in och ut som de vill” förklarade mannen som tagit initiativ till insamlingen.

Männen som utförde misshandeln i Bengtsfors är i lagens mening de skyldiga. Men i många Bengtsforsbors ögon är de snarare hjältar än förbrytare.

”Det här är vanliga Svenssons, rejäla killar, som har suttit häktade orimligt länge samtidigt som återfallsförbrytare får hålla på fritt i samhället” berättade mannen som drog igång insamlingen till tidningen Dalslänningen (3/6). Många i Bengtsfors håller uppenbarligen med honom.

Rättsstaten fungerar inte längre

Cwejman konstaterar att ett samhälle måste ha någon form av rättsligt system. I avsaknad av effektiv rättskipning träder en annan rättslig mentalitet in.

Och när lokalpolisen för SVT berättat att han inte är förvånad över att ortsborna tar lagen i egna händer, förklarar han varför: ”Det etablerade rättssystemet fungerar inte”.

Slutsatsen som Cwejman drar är att ”om våra lagar inte skyddar våra medborgare då kommer, vilket vi bevittnat i Dalsland, andra skydda dem och deras egendom. Det behöver knappt skrivas ut att det här är en farlig utveckling.”

Så sant. Men S/MP-regeringen och dess stödpartier förstår inte det. Makthavarna ser kriminella som offer, medan hederligt folk lämnas därhän. Det som måste hända för att inte medborgargarden ska bli fler är att Sverige får en regering som begriper att en stark och handlingskraftig rättsstaten är förutsättningen för folks trygghet.