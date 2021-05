Ett stort antal bränder startade samtidigt i Eskilstuna på söndagskvällen. Polisen utsatts för avledningsmanöver. Även polishuset angreps.

Räddningstjänst tog emot larm ett tjugotal bränder runtom i Eskilstuna på söndagskvällen. Räddningstjänsten har inte resurser att bekämpa alla, så man har fått släcka en brand för att sedan åka till nästa.

– Vi har fler än 20 ärenden med bränder. Man har tuttat på bilar och en husvagn och kastat molotovcocktails, säger polisbefälet till Aftonbladet.

Före brandlarmen åkte polisen till Torshälla där det larmats om att personer sett en pistolbeväpnad man.

– Vi vet inte om man har tänkt att få bort oss från innerstaden då. För att man sedan skulle kunna tutta på på flera ställen, vi håller på att utreda det, säger polisen till Expressen.

Man kunde aldrig hitta någon pistolbeväpnad man i Torshälla. Händelsen kan komma att rubriceras om till falsklarm.

Inom tio minuter var många bilar påtända

Många bilarna har börjat brinna i princip samtidigt. Därför är polisen övertygad om att flera personer varit med och tänt eld.

Det finns vittnesobservationer, men än så länge har polisen inte hunnit ut till alla bränder. Primärt assisterar polisen nu räddningstjänsten.

– Vi har gått in med kraft och sedan är det bara att öka. Det här är ju… Folk som medvetet och uppsåtligen har gått in och tänt eld på andra människors bilar och egendom, säger polisen.

– Det är fruktansvärt tragiskt att folk inte använder sin kapacitet till något bättre än det här.

Brottsrubriceringarna på måndagsmorgonen är försök till skadegörelse, men det kan komma att ske tillökning under dagen.

Begärt nationell förstärkning

Under kvällen attackerades även polishuset i Eskilstuna då det kastades brinnande föremål mot byggnaden. Därför bevakades polisstationen under natten av polis med förstärkningsvapen. Man begärde under natten nationell förstärkning, rapporterar SVT. Enligt Säpo är man informerad om händelserna, men vill inte kommentera i övrigt.

Tre anhållna

Under tidig natt greps tre män i 20-årsåldern, misstänkta för att ha varit delaktiga i bränderna. Efter förhör anhölls de, skäligen misstänkta för försök till grov skadegörelse i samband med en av bränderna. Polisen tror att fler personer har varit inblandade eftersom bränderna är utspridda på en ganska stor yta.