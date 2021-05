Det är plågsamt att se hur Annie Lööf (C) i Agenda lovar att inte budgetförhandla med Vänsterpartiet. Lika ”tydligt” lovade hon att rösta för Ulf Kristersson som statsminister 2018. Sedan gjorde hon tvärtom.

Annie Lööf tar lätt på löften. Under valåret 2018 upprepade hon oändligt antal gånger att hon skulle rösta för Ulf Kristersson som statsminister. Hon iklädde sig till och med en tröja som mycket tydligt utmålade henne i lag med Kristersson. Men vad gjorde hon efter valdagen? Röstade nej till Kristersson!

Tydligare än så kan inte en lögn och ett svek bli.

Ingen realism överhuvudtaget

Nu försöker Annie Lööf återupprepa strategin. Denna gång vill hon få väljarna att tro på att en röst på C inte är en röst för vänsterpolitik i samarbete med V.

Det saknar naturligtvis all tänkbar trovärdighet.

Utöver vanan att lura väljarna och göra tvärtom vad hon lovat, förstärks intrycket av att hon kommer att budgetförhandla med Vänsterpartiet av att hennes lösningar fullständigt saknar verklighetsförankring.

Bara om M och S samarbetar efter valet 2022 kan Lööf slippa budgetförhandla med antingen SD eller V. Men att M och S ska samarbeta är för det första något som Lööf inte har något som helst inflytande över. Hon har inga påtryckningsmöjligheter. Och för det tredje: detta försökte ju Lööf genomföra efter valet 2018 – men misslyckades kapitalt.

Det finns inga som helst tecken att hon skulle lyckas bättre 2022 än 2018. Tvärtom har oppositionspartierna kommit varandra närmare.

Vill lura väljarna igen

Enda förklaringen till Annie Lööf lovar något hon inte kan hålla är att lura de borgerliga väljare som röstade på C i förra valet – men vars röster användes för att låta S-regering fortsätta – att än en gång rösta på C – även om det 2022 kommer till slut att kunna innebära att C budgetförhandlar med tre vänsterpartier: S, MP och V.

Borgerliga väljare bör undvika att rösta på C om de vill ha borgerlig politik.

Efter valet 2022 kommer C att ha mycket mindre förhandlingsutrymme gentemot S. Om det alls blir möjligt, kommer regeringsförhandlingar att ske mellan tre vänsterpartier och ett litet Centerparti, som dessutom målat in sig i ett hörn och inte har något alternativ.

Annie Lööf kommer att krossas i en sådan förhandling och tvingas in i en vänsterbur där hon måste höja skatter och straffa företagande.

Återigen: borgerligt sinnade väljare borde tänka sig förbaskat noga för innan de röstar på C i valet 2022.