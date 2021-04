Literpriset på bensin kan komma att öka med upp till 3,60 kronor och diesel med 6,75 kronor. Detta då mer biodrivmedel successivt ska blandas i bensin och diesel under kommande år.

Det råder sedan tidigare enighet mellan S, MP, C och L om att öka kraven på inblandning av biodrivmedel i diesel och bensin för att minska utsläppen av växthusgaser. Nivåerna regleras idag av den så kallade reduktionsplikten som infördes 2018, skriver Mest Motor.

1 augusti ska E10 blir då den nya standardkvalitén för 95-oktanig bensin i Sverige, istället för nuvarande E5. Bränslet innehåller som namnet antyder upp till 10 volymprocent etanol istället för dagens fem.

Enligt S/MP-regeringen ska reduktionsplikten för bensin nu öka till 7,8 procent och dieseln till 30,5 procent år 2022. Till 2030 ska det sedan ligga på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel.

Tills 1 augusti kommer nu 3.000 bensinstationer och 15.000 pumpar i landet behöva byggas om, rapporterar Dagens PS med hänvisning till branschorganisationen Drivkraft Sveriges vd Johan G Andersson.

Dyrare priser att vänta

Det kommer blir dyrare att tanka för både privatpersoner och företag i Sverige när mer biodrivmedel blandas in. Detta beror på att drivmedlen i dagsläget kostar mer att producera.

Exakt hur mycket bensin- och dieselpriserna kommer att påverkas är dock svårt att förutse eftersom det beror på en rad olika faktorer, noterar regeringen i en promemoria.

”De närmaste åren uppskattas kostnaden utifrån tillgängliga uppgifter till mellan 8 och 12 öre per liter exklusive mervärdesskatt för varje procentenhet reduktionsnivån ökar”, avslöjas i promemorian som energiminister Anders Ygeman (S) beställt.

Det innebär att bensinpriset kan komma att öka med upp till 35 öre per liter per år, inkluderande moms. För dieseln bedömer regeringen att det rör sig om 50–75 öre per år.

Fram till 2030 kan priset på bensin ha ökat med upp till 3,60 kronor per liter. Dieselpriset förväntas då ha ökat med upp till 6,75 kronor per liter.