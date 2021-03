Beställ dessa böcker nu medan det går. Innan Jeff Bezos – eller någon annans – digitala bokbål flammar upp på nytt, uppmanar idéhistorikern Lars F Eklund i denna kulturartikel.

Det finns bara två biologiska kön och man kan inte byta. Detta är klara fakta som är uppenbara för de allra flesta. Men när hörde Du någon i svensk offentlighet – inom vetenskap, vård, politik eller media – nämna eller låtsas om dessa realiteter senast?

Trodde väl det.

Får vi säga att ett plus ett är två?

Tvärtom är det en allmänt utbredd lögn i Sverige att man kan byta kön och även vår lagstiftning är utformad i enlighet därmed. Alltihop i hög grad beroende på myten att kön bara är en social konstruktion, i kombination med olika former av orwellskt nyspråk.

Det har redan gått så långt att vi förväntas förneka uppenbara fakta och klara sinnesintryck, som när programledare i TV sitter och tilltalar en man i kvinnokläder som om det var en riktig kvinna de hade framför sig.

George Orwell sade en gång att ”allt jag begär är rätten att säga att 1+1 =2 . Resten följer automatiskt ”. Men får vi fortfarande säga, eller ens väcka tanken, att 1+1 =2 ?

Bästsäljande bok bortgallrad

Vi kan fråga Ryan T. Anderson. För ett par år sedan skrev han boken When Harry became Sally (Encounter Books, 2018) om transrörelsen, dess ideologi och dess – ofta tragiska – konsekvenser.

Boken blev något av en bästsäljare och hyllades av forskare vid många av USA:s ledande universitet. Sen upptäckte Anderson en dag att boken var borta från Amazon. Den gick inte ens att köpa som begagnad.

Han försökte få en förklaring från Amazon – vilket han skulle få redan innan den plockades bort enligt Amazons egna regler. Det förblev tyst.

Förlaget försökte få en förklaring. Tystnad. Observera att här handlar det inte om en bok av en galen hataktivist. Det handlar om en ytterst meriterad akademiker som publicerat i New York Times, Washington Post och Wall Street Journal. Som medverkat i TV hos ABC, CNN och Fox.

Men, vips – borta. På den vägen är det.

Totalitär styrning av majoriteten

Boken går kanske fortfarande att få tag på från exempelvis Barnes & Noble och vårt svenska Adlibris. Beställ den genast. Läs den. För nu bedrivs en intensiv kamp från en vänsterliberalism med totalitära drag som använder sexuella minoriteter och deras favoritfrågor som vapen för att ”tillrättalägga” livet för den stora majoritet som inte tillhör någon av dessa minoriteter.

Det är viktigt att se detta.

Många personer tillhöriga minoriteter fick länge kämpa för att bemötas med respekt, värdighet och tolerans. Men detta är något annat, då det inte längre – retoriken till trots – handlar om minoriteternas livsvillkor, utan om majoritetens.

En majoritet som skall designas om efter vänsterliberalernas skön. Vad som en gång var folk (populus) förvandlades under den modernistiska sociala ingenjörskonstens storhetstid på 1900-talet till ”populationer” att administrera för att nu i postmodernismens och dekonstruktivismens era reduceras till blott manipulerbar och formbar biomassa.

Framsteg? Knappast. Det finns idag bara två typer av krafter som tycker att det är en bra idé att karva i människors könsorgan utan medicinska skäl. De finns bland de mest arkaiska, anakronistiska och icke-kristna religionerna och kulturerna – och bland de förment vetenskapligt baserade vänsterliberalerna. Se där något att fundera över.

Några uppslag till kloka civilisatoriska böcker

När Du beställer When Harry became Sally så passa då på att beställa lite mer av den bra litteratur som finns kring dessa frågor.

Om vad det egentligen är att vara människa och om människans natur: Gerhard M. Verschuuren: At the Dawn of Humanity (Angelico Press, 2020) samt John Lawrence Hill: After the Natural Law (Ignatius, 2016).

Om hur kulturradikala minoritetsrörelser kan ta över en hel offentlighet och förändra livsvillkoren för hela befolkningar: Rober R. Reilly: Making Gay Okay (Ignatius, 2015). Ett caveat på sin plats: Här är det nog någon marknadsförare som gjort författaren en björntjänst genom att sätta en titel på boken som inte speglar dess innehåll på ett bra sätt. Bara så Ni vet.

Om hur den sexuella revolutionens idéer förstör vanliga människors liv: Jennifer Roback Morse: The Sexual State (Tan, 2018).

Till sist två idehistoriska dykningar som ger den långa bakgrunden till varför vi står där vi står: Den samtida klassikern Donald De Marco & Benjamin Wiker: The Architects of the Culture of Death (Ignatius, 2004) samt den briljante – men, det skall sägas, också mycket kontroversielle – Michael Jones: Libido Dominandi (St Augustines Press, 2000).

Beställ dem nu medan det går. Innan Jeff Bezos och Amazons – eller någon annans – digitala bokbål flammar upp på nytt.

*

When Harry Become Sally, hos Bokus och Adlibris.