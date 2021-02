De tre oppositionsledarna har större förtroende än statsministern i ny mätning från Demoskop. För första gången kommer Jimmie Åkesson (SD) tvåa bland partiledarna, endast slagen av Ulf Kristersson (M).

KOMMENTAR. Det går tungt för regeringsblocket. Svenska folket tappar förtroende för de partiledare som har makten och allt fler anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det är tidskriften Kvartal som publicerar Demoskop vars mätning genomfördes i början av februari.

Mest intressant är kanske att Jimmie Åkesson nu har högre förtroende än nästan alla andra partiledare, hela 38 procent. Därmed är det också färre väljare som har negativ bild av honom. Faktum är att tre i partiledarmätningen har högre andel än Åkesson som saknar förtroende.

Högst förtroende har Ulf Kristersson på 44 procent. Han har också minst andel väljare som har litet förtroende för honom.

Statsminister Stefan Löfven (S) kommer först på fjärde plats med 32 procent, efter trean Ebba Busch (KD) på 35 procent.

Utvecklingen går åt fel håll

En förklaring till regeringssidans dåliga förtroende är att allt fler i väljarkåren anser att Sveriges utveckling går åt fel håll.

Nu i början på 2021 finns en 30 procentig övervikt för uppfattningen att utvecklingen går åt fel håll. Det kan jämföras med att det för tio år sedan, 2011, då en övervikt på 30 procent fanns för att landet utvecklades åt rätt håll.

”Går utvecklingen åt rätt eller fel håll?” Källa: Demoskop.

Successivt under 2010-talet har svenska folkets framtidsoptimism förbytts mot en övervägande pessimistisk hållning. Under migrationsvågen 2015 sjönk framtidsoptimismen särskilt djupt. I takt med förväntningarna på en bättre ekonomi under 2017/18 – inför valet – minskade pessimismen, särskilt bland kvinnor.

Därefter har den dykt i takt med ökad kriminalitet och, senaste året, coronapandemin.

Alla frågor har S-ledda regeringen skött illa.

Om utvecklingen fortsätter pekar mycket på att de tre oppositionspartierna kan få egen majoritet i riksdagsvalet 2022.

*

Se inslag i Riks om Demoskop-mätningen: