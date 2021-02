Nu har riksdagens skatteutskott sagt ja till regeringens förslag om att höja skatten på nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Två partier – M och SD – röstade nej.

Det handlar om en skärpning av det så kallade ”bonus-malus-systemet” som ska straffbestraffa fordon med högre utsläpp de tre första åren.

Från 1 april får en vanlig bensindriven familjebil skatten höjd till 600-800 kr per månad. De mest sålda suv:arna som Volvo XC60 och Volkswagen får en skatt på över 1.000 kr per månad. En Audi RS6 Avant får en skattekostnad på 2.000 kr per månad, rapporterar Car up.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2021 och gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.