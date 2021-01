Joe Biden talade för enighet i sitt installationstal i Washington DC under den kallaste januaridagen på ett halvt århundrade. Men de som felat finns bara bland meningsmotståndarna.

KOMMENTAR. Biden talade, föga förvånade, om att skapa enighet igen. ”Låt oss lyssna på varandra”, sa han. ”Varje oenighet behöver inte leda till totalt krig.”

Men när han fördömde ”skrikandet” och oenigheten var det bara motståndarsidan som behövde skärpa sig. President Joe Biden fördömde upploppet den 6 januari då en hop lyckades ta sig in i Kapitolium. Men han fördömde inte vänsterextremister från BLM och Antifa som förra hösten genomförde upplopp, plundringar och använde rasistiska slagord i en rad amerikanska städer.

”Vi ska besegra lögnerna”, sa Biden. Men med den inramningen han gav, kan det framstå som att han menar att det är den andra sidan som står för lögnerna.

”Öppna era hjärtan”. Jo, Joe Biden sa det, ungefär: ”We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts. If we show a little tolerance and humility, and if we are willing to stand in the other person’s shoes.”

Talet innehöll alla de nödvändiga plattityderna, men inte mycket mer.

Enda skrattet

Det enda skrattet under den halvtimmeslånga ceremonin kom när countrysångaren Garth Brooks, som sjungit nationalsången under republikanska installationer, lämnade scenen och kramade George W Bush.

Brooks har förklarat att han tackade ja till att framträda nationalsången också under Bidens och demokraternas installation för att uppmana till enighet i Amerika. (Brooks är den enda musiker i musikhistorien som uppnått diamond status för nio album i USA, Beatles är tvåa med sex album.)