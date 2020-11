Låt inte coronaviruset hindra julfirandet. Den uppmaningen kommer i väntan på Folkhälsomyndighetens nationella råd om resande under jul- och nyårshelgerna.

Stoppa inte julresorna, skriver ledarskribent Lotta Engzell-Larsson i Dagens Industri. I stället bör man se till att svenskarna kan åka och att avstånd går att upprätthålla, menar hon. Anledningen: ”Experter räknar med att vi får leva med det nya viruset en längre tid. Det är ett viktigt skäl att inte införa drakoniska livsrestriktioner”.

Möjligt att resa

Och vi får vissa positiva signaler inför Folkhälsomyndighetens nationella råd för julen som ska komma nästa vecka.

– Något totalt reseförbud kommer vi inte att landa i, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på myndighetens presskonferens på fredagen.

– Det kommer att vara möjligt att resa, men man måste göra det på ett väldigt ansvarsfullt sätt, sa Tegnell.

Juridiskt är det inte möjligt att förbjuda resande, men flera regioner avråder i dag från onödiga resor. Det Folkhälsomyndigheten nu arbetar utifrån är en mildare form av föreskrift och råd.

Eftersom folk antas vilja resa i jul, är det mer hållbart att se till att resandet kan ske på ett så planerat och säkert sätt som möjligt, går resonemanget enligt Aftonbladet.

Avgörande hur vi reser

Enligt smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund är resandet i sig inte problemet, utan hur det görs.

– Om man reser iväg och sätter sig i en stuga med de man brukar umgås med kan man göra det, men om det är med människor man inte brukar träffa är det inte okej. Resandet i sig är inte farligt utan det är hur man reser och vad man gör när man kommer fram som spelar roll, säger hon till Svenska Dagbladet.

Men nu sker ju resandet just för att träffa släktingar och goda vänner.

– För många innebär julen resande, att man åker och hälsar på och inte sällan bor hos släkt och ofta innebär det att man samlas flera personer. Allt det är komplicerat just nu, så jag tror att vi i Sverige måste ha en plan a, en plan b och en plan c beroende på hur läget utvecklar sig, säger smittskyddsläkaren Stephan Stenmark till tidningen.

Det är också därför som Folkhälsomyndighetens nationella råd inför storhelgerna dröjer. Om smittspridningen går ner efter de skärpta regler och råd som införts tidigare i höst, blir det enklare. Om viruset fortsätter att spridas snabbare, kan avrådan att resa bli skarpare.

Britterna lättar på restriktionerna för jul

Flera länder som infört hårdare restriktioner än Sverige med anledning av smittspridningen kommer att lätta på dem under julhelgen.

Britterna kommer att kunna resa fritt i landet 23–27 december, oavsett vilka lokala restriktioner som gäller där de bor. Tre hushåll kommer att kunna träffas inomhus.

Som vanligt ska Skottlands politiska ledning gå på tvärs mot London. Försteminister Nicola Sturgeon varnade för riskerna med lättnaderna och manar alla skottar att fundera på om det är nödvändigt att träffas.

Irlands premiärminister Micheál Martin säger att det ”inte kan och inte kommer bli den sortens jul som vi är vana vid”, men tillägger att de lättnader hans regering tillfälligt genomför kommer att ge irländare lite respit från att leva med de striktare regler som införts.

Norden väntar med besked

I Finland finns ännu inga officiella riktlinjer för hur julafton kan firas i år.

– Det lönar sig inte att smida allt för omfattande planer ännu. Du kan i stället fundera på hur du kan fira jul i mindre skala men ändå ta hänsyn till andra, säger infektionsöverläkare Asko Järvinen till Yle.

Inte heller i Danmark eller Norge finns några särskilda beslut om undantag från de skärpta restriktionerna som infördes i höst. Danmark satte dock en tidsgräns för flera förbud till den 13 december, som förbudet att träffa mer än 10 personer i det egna hemmet.

Frankrike byter lockdown mot utegångsförbud

Frankrike har denna helg, inför julhandeln, infört lättnader i restriktionerna så att butiker som säljer varor som inte anses helt nödvändiga har kunna öppna. President Macron har lovat att lätta på fler reserestriktioner i mitten av december, under förutsättning att smittspridningen minskar till under 5.000 nyupptäckta fall per dygn. Istället för total nedstängning, ”lockdown”, kommer utegångsförbud att gälla mellan kl 21 och 07 – med undantag för julafton och nyårsafton. Barer och restauranger ska dock fortsatt vara helt stängda till åtminstone 20 januari nästa år.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har bett delstaterna samarbeta om gemensamma undantag för coronarestriktioner över jul. Ett utkast som cirkulerat i Berlin talar om en ”miniamnesti” för 23 december till 1 januari.

Farhågor om mer smittspridning i USA

USA:s folkhälsomyndigheter har i allmänna ordalag uppmanat amerikaner att fira storhelgerna endast med medlemmar i samma hushåll, eller åtminstone samlas utomhus, för att undvika ytterligare virusspridning, rapporterar CNN. Federala CDC rekommenderade förra veckan att amerikanerna inte skulle resa inför Thanksgiving 26/11.

Men flygtrafiken var ändå omfattande den gångna veckan jämfört med tidigare veckor under pandemin. Man nådde i veckan det högsta antalet flygresor på en dag, sedan 16 mars – med över en miljoner personer som passerade säkerhetskontroller på flygplatser, enligt Transportation Security Administration. Oron är stor att Thanksgiving ska starta ännu större smittspridning som tar än mer fart under julhelgen.

Det är guvernörer och borgmästare som beslutar om restriktioner i USA. Nashville inför nedstängning av restauranger kl 22. Men borgmästaren i New York talar om att lätta på restriktioner. El Paso i Texas införde en veckas utegångsförbud som gäller till på måndag. Guvernören i Louisiana har beordrat restauranger, gym, biografer mm att halvera kapaciteten.