För fem år sedan dödades 130 personer på främst uteserveringar och i konsertlokalen Bataclan i franska huvudstaden. Terrordåden utfördes av IS-återvändare. Två med adress i Sverige var inblandade i rekognosering.

KOMMENTAR. Den 13 november 2015 skedde den värsta terrorattacken i Frankrikes historia. Den krävde 130 dödsoffer och 416 skadade.

I artikel i Kvartal går terrorforskaren Magnus Ranstorp igenom händelseförloppet och den förödelse som islamisterna orsakade.

Särskilt i konstertlokalen Bataclan, där 1.500 personer lyssnade på hårdrocksband, orsakade tre terrorister ett regelrätt blodbad. Det har uppkommit rykten om halshuggningar och stympningar i lokalen, men polischefen Cadot säger i det kongressförhör som Ranstorp länkar till att de svåra skadorna på de dödas kroppar förmodligen beror på eldkraften i automatvapnen och sprängningarna av självmordsbälten.

– För att vara tydlig, några av de människokroppar som hittades vid Bataclan var extremt stympade. Men förmodligen av explosioner och vapen, så mycket att det ibland var svårt att rekonstruera de lemlästade kropparna. Med andra ord, de skador som beskrivs [i vittnesuppgifter] kan ha orsakats av automatvapen, explosioner eller som resultat av projektiler i form av spikar och bultar.

Vi måste minnas bestialiteten

Varför tar jag upp dessa detaljer? Därför att jag menar att vi måste minnas att sådana bestialiska handlingar faktiskt utförts av islamistiska extremister. Och att det kan hända igen.

Men minnas och ta in hotbilden, är det minsta regeringen vill göra. Ingen av de mer än 100 IS-terrorister som tillåtits återvända till Sverige från Syrien har åtalats för krigsbrott.

Hade nazister med samma våldshistoria hanterats lika likgiltigt? Naturligtvis inte.

Men de politiskt korrekta etablissemangen i Sverige tycker det är viktigare att ha en image av att inte vara ”islamofober”, än att skydda den svenska befolkningen från nya terrorattacker.

Rättsstaten sviker igen

”Vad fan får vi för pengarna” i landet som har en av världens högsta skatter. Vi får tramsig retorik om tolerans gentemot dem som i högsta grad är intoleranta och utgör hög risk för att begå våldsbrott. Just därför att de varit i regioner där halshuggningar och andra bestialiska handlingar varit vardag. De är avtrubbade.

I somras skrev Sveriges Radio om att ett fyrtiotal förundersökningar pågår om misstänkta krigsbrott hos IS-terrorister som återvänt till Sverige.

– De här personerna är misstänkta för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. En krigsförbrytelse kan utgöras av olika typer av gärningar. Det kan röra sig om mord, våldtäkt, människorov, slaveri eller plundring till exempel, sa i juni Patricia Rakic Arle, är gruppchef vid polisen för utredningar av krigsbrott.

Sedan dess har inte mycket hörts. IS-terrorister går fria i Sverige. Det är egentligen ett mirakel att inte fler terrordåd begåtts i landet. I Frankrike har man konstaterat att IS-återvändare är ett stort säkerhetshot. En studie av Center for the analysis of terrorism (CAT) visar att 60 procent av de franska jihadister som reste för att strida i Afghanistan, Bosnien eller Irak åren 1986–2011 begick terrorbrott när de återvände till Frankrike.

Löfven-regeringen spelar rysk roulette med svenska folket. Hittills har det gått bra.

De här personerna har inget i Sverige att göra. De har valt bort demokrati och rättsstat. De skulle naturligtvis inte fått återvända.