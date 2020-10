Nu sticker jag ut hakan och hävdar att Donald Trump vinner en ny mandatperiod som amerikansk president på tisdag. Och bäst vore om han vann stort så att ingen kan ifrågasätta valresultat.

KOMMENTAR. Jag hade tänkt skriva detta tidigare, men coronapandemin fick mig att tveka. Men så här nära valdagen kan jag inte bortse från att åtminstone 12 skäl talar för att Donald Trump vinner.

1. Mäter på fel nivå

Opinionsmätningarna som ger Joe Biden ett stort övertag är ofta nationella, alltså lägger ihop väljare från olika delstater. Men så avgörs inte ett presidentval. Det är de 50 delstaternas elektorer kandidaterna måste vinna, inte majoritet av väljarna i hela USA. I förra valet vann Trump 46,1 procent av väljarna i hela landet, vilket var färre än Hillary Clinton. Men Bill Clinton vann ännu färre i valet 1992 – 43,0 procent. Då klagade ingen.

2. För få tillfrågade i mätningarna

Opinionsmätningarna i delstaterna omfattar ofta bara 500 svarande. Det är otillräckligt för att ge en begränsad statistisk felmarginal. De är helt enkelt av dålig kvalitet.

3. Svårt att få folk att svara

Instituten har tappat förmåga att göra slumpmässiga urval i befolkningen på grund av den nya tekniken. Förr hade alla hushåll en fast telefon. Nu har de flesta mobiltelefoner och många svarar inte på okända nummer.

4. Tillfrågade avslöjar inte sitt val

En faktor till att opinionsmätningarna hade så fel 2016 var att tillfrågade som svarade inte sa att de skulle rösta på Trump även om de sedan gjorde det. Eftersom massmedierna bedriver hatkampanj mot Trump och vänsteraktivister angriper väljare som skyltar med att de stöder Trump, vill inte väljare ”ta strid” för sitt val. Man väljer sin rätt till valhemlighet.

En nyligen genomförd undersökning av Cato Institute antyder att nästan två tredjedelar av amerikanerna säger att det politiska klimatet är så hårt att de inte vill ge sin verkliga åsikt om politik.

Också institutet Rasmussen pekar på att de väljare som anser Trump har gjort ett mycket bra jobb, är mindre benägna att säga att de ska rösta på honom, än de som anser Trump gjort ett dåligt jobb och säger att de inte ska rösta på honom.

Fox News presenterade också mätning där man frågat väljaren vem man tror grannen röstar på. Detta för att väljaren själv inte ska behöva avslöja vem man röstar på men ändå ge en allmän uppfattning om hur väljarna tror att opinionen ligger. Där framgår att Trumps attraktionskraft ökat kraftigt under hösten. Något som inte framgått i vanliga mätningar.

5. Trump har uppfyllt sina viktigaste vallöften

I den polariserade debatt som råder, inte minst i medierna, så framkommer väldigt lite om sakfrågor. Och kanske därför att Trump står stark i att ha uppfyllt förväntningarna hos sina väljare. 1) Ekonomin har utvecklats väl för de flesta. Arbetslösheten har aldrig varit så låg för svarta och spansktalande som före coronapandemin. 2) En orsak är att Trump omförhandlat handelsavtal som ger mer jämlika villkor för amerikanska företag. 3) Trump har inte startat något nytt krig, utan medverkat till fredsavtal i Mellanöstern, samtidigt som han satsat på försvarsmakten. 4) Han har utsett tre konservativa domare i Högsta domstolen. 5) Han har stängt gränserna för migration så mycket han kunnat.

6. Majoritet har fått det bättre under Trump

En viktig faktor i val av presidentkandidat är om väljarna upplever att de fått det bättre de senaste fyra åren. Om väljarna gör det, är sannolikheten för seger för partiet i Vita huset högre. Och Gallup genomförde nyligen en undersökning som fann att 56 procent av de tillfrågade anser att de har det bättre än för fyra år sedan. Detta trots att USA befinner sig mitt uppe i en viruspandemi som skapar stor osäkerhet om både hälsa och jobb.

7. Fler registrerar sig som republikaner i jämna delstater

Nättidningen The Hill listar flera skäl till varför Trump kan vinna, en av dem är att de väljare som registrerar sig för att kunna rösta i högre grad registrerar sig som republikaner i jämna delstater. Det betyder inte att de kommer att verkligen avge röst, och röst på Trump, men det är en signal i den riktningen.

8. Vem har de mest engagerade väljare?

Det är uppenbart att Donald Trump drar mycket mer folk till sina valmöten än Joe Biden. På sociala medier är det lätt att finna filmer som visar hur Trumps bilcortege möts med vinkande, flaggviftande och hurrande väljare på trottoarerna, kilometer efter kilometer. Inga sådana bilder med Biden. Och till och med Trump-hatarna i New York Times rapporterar från den jämna delstaten Pennsylvania: ”Biden leder i opinionsmätningarna – men det känns inte så här på plats”.

9. Biden kampanj många år efter sin tid

På Joe Bidens hemsida kör man gammaldags TV-reklam med just sådana löften väljarna är trött på att höra, eftersom man vet att det är lögner. När Barack Obamas löfte 2008 var ”Yes, we can”, skapade han enorma förväntningar som aldrig infriades. Det skapade den bitterhet som beredde marken för Donald Trump. Det tycks inte Biden ha förstått. Han inbillar sig att väljarna inte genomskådat politikerna i Washington. Bland annat genom TV-serier som House of Card och Veep (där politiker framstår som egoistiska cyniker som ljuger för väljarna). Väljarna vet att Trump inte är bättre än dem, men han är iallafall inte en av dem.

10. Våldet är viktigare än corona

Demokraterna har bestämt att corona ger Biden bäst chans mot Trump. Därför kör också alla medier coronakritik mot Trump. Och det går att säga mycket om hur Vita huset skött pandemin, på samma sätt som det går att säga mycket om hur svenska regeringen gjort det. Men frågan är: skyller väljarna viruset på Trump? Nej. Det är inte en politisk fråga på det sätt som våldet och plundringarna är, som drivs på av ”black lives matter” och andra vänsterextremister. Väljarna vet att Trump står på polisens sida medan Biden står på våldsverkarnas sida.

11. Hur dement är Biden?

Den katastrofala intervjun häromdagen, då Joe Biden inte kom ihåg vad hans motståndare heter, utan kallade honom ”George”, gör att väljarna undrar hur det står till med Bidens hälsa. Och man vet att om han blir sjuk kommer den mest vänsterinriktade senatorn, Kamala Harris, att bli president. Hennes voteringsprotokoll är mer vänster än socialisten Bernie Sanders.

12. Minoriteter gillar Trump bättre än andra republikaner

Det finns tecken på att både svarta och spansktalande i högre grad gillar Donald Trump än en vanlig republikan. Redan förra valet fick han högre andel av dessa minoriteter än etablissemngs-republikaner som John McCain och Mitt Romney. Trumps utmanande stil må uppröra européer, men svarta och latinamerikaner har inte lika mycket emot den.

I detta val kan spansktalande säkra ny seger för Trump i delstater som Florida, Texas, Arizona och vinna nya delstater som Nevada och New Mexico. Med svartas hjälp kan han ta Virginia. Och med fler arbetarväljare som ogillar upplopp och anarki, kan han ta Minnesota, Colorado och Oregon.

Min prognos ser ut så här: Trump vinner 356-182 i elektorsröster, alltså mer än de 306-232 han vann med mot Hillary Clinton. (Rött för Trump, blått för Biden.)