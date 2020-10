Är det riskfritt att mörda? Uppklarningsprocenten är noll i de allra mest grova våldsbrotten, mord, som inträffat i Stockholm sedan i somras. Ett av morden avser den 12-åriga flickan i Norsborg.

Mordvågen i Stockholmsregionen har avslöjat hur svagt rättsväsendets förmåga är. Inte en enda misstänkt sitter frihetsberövad efter att en 12-årig flicka och tio män blivit dödade under gänguppgörelser sedan i juli.

Våldet så omfattande att polisen inte klarar uppdraget

I fredags höggs en man i 30-årsåldern ihjäl med kniv i Östermalm. En person anhölls, misstänkt för mord, men frigavs två dygn därpå. Det var det elfte mordet i Stockholmsregionen sedan halvårsskiftet som tros bottna i kriminella konflikter, rapporterar DN.

– Jag är oroad över att den uppklaringsprocenten är låg. Men det är också ett resultat av att att det är väldigt svåra ärenden. Inte sällan sker de här morden i organiserad form, där man använder en gärningsman som är ung och inte så välkänd av polisen och sen ordnar fram vapen, bilar och lägenheter, säger tf biträdande regionpolismästare i Stockholm, Robert Karlsson.

Trots att mordet av den 12-åriga flickan utanför McDonald’s i Norsborg den 2 augusti fått stor uppmärksamhet och polisen vädjat om tips, har polisen ännu inte nått något genombrott i jakten på männen i bilen som sköt.

Mordvågen förmodas ha startat den 1 juli i år när en 21-årig man från Husby blev misshandlad till döds i Nydalsparken i Tensta. Därefter tros offrets vänner ha hämnats genom olika attacker, bland annat dödskjutningar av en 22-åring i Rinkeby respektive en 21-åring i Spånga i mitten av augusti. Tensta-grupperingen antas i sin tur ha begett sig till Husby och skjutit ihjäl en man i tjugoårsåldern någon vecka senare.

Vittnen så utsatta att de inte vågar tala

Vittnen är rädda och upplever att Sverige saknar en rättsstat som kan skydda dem. Många ser det som att gängen styr landet. Det är en vanlig förklaring till att utredningar om brott i gängmiljö kör fast, men detta väljer åklagare att inte kommentera.

– Vad jag kan säga är att polisen jobbar väldigt intensivt och självklart vill jag nå lagföringar. Det kan inte ses som annat än otillfredsställande att det fortfarande inte finns någon frihetsberövad.

Mordvågen under det tredje och fjärde kvartalet gör att Stockholmsregionen börjar närma sig tidigare rekordnivåer, sett till skottlossningar i gängmiljö med dödlig utgång. Hittills i år har 16 personer skjutits ihjäl jämfört med 17 under 2019 och 11 under 2018.

När risken att gripas är så liten så driver på det grova våldet. Det är riskfritt att mörda i Sverige.

– Risken för hämndaktioner ökar definitivt när uppklaringen är låg genom att de kriminella själva väljer att, så att säga, straffa och skydda sig mot de skyldiga. Detta är antagligen en viktig förklaring på kort sikt till att dödsskjutningarna blivit så många, säger kriminologen Sven Granath, tjänstledig expert på dödligt våld inom polisen i Region Stockholm.