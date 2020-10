Minnesota räknas inte ens som jämn delstat i presidentvalet. Obama vann med 10 procentenheter 2008. Och Hillary Clinton vann här för fyra år sedan. Men marginalen har försvunnit, åtminstone när man talar med folk.

Enligt opinionsmätningarna ska visserligen Joe Biden vinn stort här, som i så många andra delstater. För fyra år sedan fick de gruvligt fel i alla jämna delstater. Och i Minnesota vann Clinton, men med bara 44.000 röster, eller 1,5 procentenheter.

År 2020 kan opinionsmätningarna få fel också i Minnesota. När brittiska vänstertidningen The Guardian gör reportage från delstaten lyder rubriken: Demokratiska partiet har övergivit oss: hur landsortsdelstaten Minnesota byter till Trump (The Democratic party left us’: how rural Minnesota is making the switch to Trump).

Demokrater nu i republikanska kläder

Larry Cuffe röstade på Obama men tänker nu rösta på Trump.

”Det demokratiska partiet har övergivit oss. Även under de senaste fyra åren har partiet förändrats så mycket. Stödja människor som begår upplopp? Skära ner på polisen? Det är galet. Jag tror att många av oss här uppe är demokrater i republikanska kläder nu”, säger han.

Fyra borgmästare i mindre samhällen som valdes som demokrater har i öppet brev deklarerat att de ska rösta på Trump. De skriver att de efter årtionden som demokrater inte längre betraktar partiet som företrädare för vanligt folk.

”Livslånga politiker som Joe Biden har tappat kontakten med arbetarklassen, förstår inte vad landet behöver, och har ingen kontakt med oss här på Iron Range och i små städer som våra över hela vår nation”, skrev de.

Demokraternas radikalisering skapar klyfta mot väljarna

I förra valet var det aversion mot Hillary Clinton som fick många att byta parti, nu har en klyfta vidgats mellan väljarna och partiet som sådant. En klyfta Biden inte lyckats överbrygga.

Trots att presidentpartiet brukar förlora i mellanårsval, så tippade den starkt fackliga regionen Iron Range över sina röster så att man bytte från demokratisk kongressledamot till republikansk 2018.

Två år senare verkar stödet för Trump ha stärkts ytterligare efter BLM-protesterna och den civila oron i Minneapolis, delstatens största stad, skriver tidningen.

Att en ny sorts demokratiska politiker dykt upp i partiets ledning, som pratar om ”socialism” och öppna gränserna för mer invandring, tilltalar inte många här.

Kina, tullar och stål

Men den omedelbara frågan som fick borgmästarna och andra demokrater att gå över till Trump är lättnader för stålproduktion och gruvdrift, källan till regionens välstånd.

Andrea Zupancich, en fastighetsmäklare och deltidsborgmästare i den lilla staden Babbitt, som också röstade på Obama och undertecknade brevet till stöd för Trump, vittnade två gånger för kongressen om hur Kina dumpar billigt stål i USA och därmed dödar den inhemska produktionen.

Zupancich berömmer Trump för att stå upp mot Kina genom att införa tullar på dess stålprodukter, som hon säger har injicerat nytt liv i industrin i USA och Iron Range.

”Tullarna skapar lika villkor för försäljningen av vårt stål, vilket gör att vi har märkt en ökning av gruvornas produktion. Vi ser att de anställer människor, de lägger mer pengar på gruvorna. De planerar att bryta ett tag till, säger hon.

Stålarbetarfackets boss i regionen, Steve Bonach, medger att hans medlemmar som förut alltid röstat på demokraterna nu röstar på Trump.

”Han har kastat ut tulleftergifterna. Han reder upp det här. Jag säger inte att han inte hjälpte. Det har hjälpt”, tvings fackbossen medge.