Våldet ökar kraftigt, men justitieminister Morgan Johansson sitter och skiver elakheter på Twitter istället för att ta itu med situationen. Nu kräver till och med Dagens Industri att han ska fällas i misstroendevotum.

KOMMENTAR. Det går nu knappt någon dag utan skottlossningar och bomber exploderar i Sverige. Vi ligger på en nivå som mer liknar Mellanöstern än västvärlden.

Senaste dygnet är inget undantag. Det rapporteras nu på morgonen att en kraftig explosion har skett kl 00.30 vid ett flerfamiljshus i Helsingborg då många fönsterrutor krossats och skapat stor oro.

På område efter område ligger Sverige årtionden efter andra länder i brottsbekämpningen. När det gäller hemlig dataavläsning ligger Sverige 18 år efter Danmark.

Svensk kriminalpolitik är ett haveri. Den tidigare regeringen Reinfeldt var skamligt passiv, och de förlorade valet 2014. Nu har S-regeringen haft många år på sig att göra ett vettigt jobb. Men inte förmått möta den explosiva ökningen av brottsligheten.

Till och med etablissemangsmedia har börjat tappa tålamodet. Idag skriver PM Nilsson i ledare i Dagens Industri:

”Justitieminister Morgan Johansson har suttit i sju år. Den brottsutveckling som skadar och skakar landet har eskalerat under hans vakt … Han har svarat med senfärdighet, arrogans och en sällsynt förmåga att via sociala medier förgifta det offentliga samtalet. Han drar ner sitt ämbete i dyn och förstärker känslan av att rättsvårdande myndigheter har tappat kontrollen … Det finns starka skäl för riksdagen att markera mot en person som misskrediterar regeringens just nu viktigaste ministerpost. C och L har sagt att de är oppositionspartier i allt som ligger utanför januariavtalet. Det är dags att visa det.”

Men något större hopp finns inte om att riksdagen ska sparka ut Morgan Johansson ur regeringen med huvudet före. Den politiska klassen blundar och lever i sin trygga bubbla, skyddade av hundratals säkerhetsvakter.

Det blir nog upp till svenska väljarkåren att i nästa val avgöra om Morgan Johansson ska sparkas eller inte.