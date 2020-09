I 26 år har svenska politiker och myndigheter kategoriskt avfärdat uppgifter om att det kan finnas ett stort hål i skrovet på M/S Estonia som kan förklara det snabba förloppet då fartyget sjönk. Nu har man ändrat sig på några timmar.

ANALYS. Det var i måndags som Discovery Channel på sin betalkanal Dplay offentliggjorde en fyra timmar lång dokumentär om fartygskatastrofen den 28 september 1994 då 852 människor miste livet.

Fram till dess hävdades från alla håll i det officiella Sverige att haverikommissionen från 1997 gav alla svar och att det inte finns någon anledning att utreda något annat. Då slog man fast att det var bogvisiret som slitit ner bilrampen så att vatten forsade in på bildäck och fick fartyget att sjunka.

Men den nya dokumentären visar att det faktiskt finns ett fyra meter högt och över en meter brett hål i skrovet på M/S Estonia.

Snabbt förändrade tongångar från regeringen

Efter att de nya uppgifterna spridit sig på måndagen, ändrade sig den finska regeringen och har ställt sig på Estlands sida. Landet har länge krävt ny kompletterande utredning. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto sa att vraket och havsbotten undersökas på nytt, men att det kan finns en naturlig förklaring till att hålet inte kommit fram i tidigare utredningar.

Och på onsdagsförmiddagen hade också statsminister Stefan Löfven (S) ändrat den 26 år långa förnekelsen om att förlisningen kan ha andra orsaker än den som officiellt framförts.

De nya uppgifterna ska undersökas

Statens haverikommission ska nu undersöka de nya uppgifterna som kommit fram om passagerarfärjan som förliste 1994, skriver Aftonbladet. Myndigheten för nu diskussioner med både Estland och Finland om nästa steg. Statsminister Stefan Löfven (S) utesluter inte nya dykningar.

Stark dokumentär

Jag har nu sett den omtalade dokumentären och den ger ett starkt intryck, eftersom den får med så många perspektiv och nya uppgifter.

De nya bilderna är dramatiska. Och grafiken i dokumentären är skickligt utförda för att presentera dem på ett begripligt sätt.

Vittnesmålet från överlevande som befann sig i hytter under bildäck är starka. En överlevande berättar att vattnet strömmade in utmed väggen och inte forsade ner via trapporna som han sprang upp i. Hade det varit bogvisiret som orsakade att fartyget vattenfylldes, skulle vattnet kommit via trapporna.

Sjöfartsexperterna konstaterar att om fartyget vattenfyllts via bildäck hade det kapsejsat och slagit runt, men blivit flytande på de luftfickor som funnits under bildäck. Nu sjönk fartyget ner mot botten på cirka 45 minuter. För att sjunka så snabbt krävs hål i skrovet under bildäck.

Teknikerna och ingenjörerna som medverkat kan visa att det hål i skrovet som dokumentärfilmarna fångat på bild är så stort att det har krävs stor kraft från utsidan.

– 500-600 ton, det är den kraften som måste till för att få den här deformationen, säger Jørgen Amdahl, professor i marin teknik i dokumentären.

Socialdemokratin i ny knipa

Allt detta gör att hela den politiska hanteringen av Estoniakatastrofen från de socialdemokratiska regeringarna både då och nu framstår som en katastrof i sig. Allt från att Ingvar Carlsson (S) först sa att man skulle bärga kropparna, till att man skulle täcka över vraket med betong och sten, till att i 26 år undanhållit fakta om varför 852 människor miste livet.

Jag gillar inte konspirationsteorier. Fakta måste på bordet. Men om det är så att en svensk ubåt bevakat Estonia eftersom känslig sovjetiskt militärt material fraktades ombord, och i stormen kolliderat med fartyget, är det ett ”fuck-up” av enorma mått. Men att försöka dölja det är i så fall ett ännu värre beslut.

Men som sagt, låt nu tekniker och sjöfartskunniga äntligen få studera hålet så att vi får veta sanningar byggda på vetenskapliga fakta.