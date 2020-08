Svenske EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD) intervjuas i brittisk press om EU:s nya gigantiska lånecirkus och förutspår folkligt motstånd både i länder där skattebetalarna får stå för notan och i mottagarländerna eftersom man där kommer att känna att ”demokratin har kapats”.

Det är Daily Express som intervjuar Charlie Weimers om Europeiska unionens nya inriktning efter beslut om en ny gigantisk lånefond, EU meltdown as Swedish MEP forecasts ’resentment’ to brew after ’democracy hijacked’

EU:s regeringschefer och EU-parlamentet godkände nyligen avtal om en ny krisfond som ska låna upp 750 miljoner euro (cirka 8.000 miljarder kr) som ska hjälpa de värst drabbade euroländerna, sedan de slösat bort sina egna skattemedel.

Eftersom Storbritannien inte längre är medlemmar av EU har Daily Express intervjuat euroskeptiska svenska parlamentsledamoten Charlie Weimers (SD) som förutspår att avtalet kommer att bidra till ökat motstånd, både i länderna som tvingas finansiera fonden och de länder som får ta del av bidrag och lån.

– Vi har nu skattebetalare i länder som Sverige, Österrike, Nederländerna, Danmark, som är mycket frustrerade över att de kommer att vara bundna till år 2058 för att betala bidrag till europeiska ekonomier där politikerna inte har tagit ansvar vad gäller statsbudget och skuldsättning, säger Weimers till Daily Express.

– Vi kommer att ha denna frustration på skattebetalarnas sida, men vi kommer också att se frustration på den mottagande sidan. Det var vad som hände i Grekland under eurokrisen, där ett starkt motstånd mot Bryssel och mot Tyskland växte fram, säger han.

– Och när vi skapar ett bidragssystem där Bryssel kommer att sätta reglerna för förvaltningen av sydeuropeiska, centrala- och östra europeiska ekonomier, kommer medborgarna i dessa länder också att vara upprörda eftersom de kommer att känna att demokrati har kapats, förutspår Charlie Weimers i brittisk press.