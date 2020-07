Många rykten surrar i USA om vem demokratiska partiets presidentkandidat Joe Biden ska välja som sin kandidat till vice president. Han har lovat en kvinna – men vem blir det?

KOMMENTAR. Joe Biden har lovat att inom kort presentera sin ”running mate”, medkandidat på presidentvalsedeln. Eftersom det lär bli en kvinna finns här listat sex namn som ofta förekommer i spekulationerna. Jag börjar med de mindre intressanta och slutar med den jag finner mest intressant.

Tidigt ansågs Kamala Harris, 55, senator från Kalifornien, vara favorit. Men hon gick till hårt rasistiskt angrepp mot Joe Biden under primärvalsdebatterna då hon själv kandiderade. Detta angrepp kan ha varit ett försök att rehabilitera sig, eftersom de allt mäktigare vänsterextrema rösterna i demokratiska partiet anser henne vara höger, eftersom hon varit åklagare och agerat för att dela ut hårda fängelsedomar, också för afroamerikanska brottslingar. I ljudet av ”black lives matter” kan hon bli ett vapen i händerna på – Donald Trump. Det spekuleras också i att Harris gjorde snabb karriär genom att ha en sexuell relation (som hon erkänt) med en av Kaliforniens mäktigaste män på 1990-talet, Willie Brown, borgmästare i San Francisco och talman i Kaliforniens delstatsförsamling.

Också Susan Rice, 55, president Obamas säkerhetsrådgivare och FN-ambassadör, har länge ansetts toppnamn för vice-skapet i Demokraterna. Hon är född i huvudstaden och har arbetat med utrikes- och säkerhetspolitik hela sin karriär, men aldrig varit folkvald politiker. Hon arbetar nu som forskare och sitter i styrelsen för Netflix. Mot henne talar att alla utrikespolitiska misstag under Obama kan lyftas fram i valkampanjen. Och att hon saknar vana att bedriva kampanj.

Ska Biden välja en vit kvinna? Det går ju inte! Därmed har aktierna för favoriten bland många vänsteraktivister på traditionella höger-vänsterskalan fallit, Elizabeth Warren, 71. Hon är senator från den vita delstaten Massachusetts. Hon är klart vänster i ekonomiska frågor, men idag spelar det ingen roll – det är ras och identitetspolitik som gäller. Då är hon vit och privilegierad och därmed kanske omöjlig.

I jakten på svarta kvinnor har Keisha Lance Bottoms, 50, klättrat i spekulationerna. Hon är borgmästare i Atlanta, Georgia, en viktig delstat i amerikanska södern. Hon har inga erfarenheter på varken federal eller internationell nivå, men heller inget sådant bagage. Hon har motsatt sig president Trumps politik om att utvisa dem som inte har rätt att vara i USA, utan välkomnat olagligheterna. Hon tror BLM-upploppen ”ska leda till något bättre”, medan Trumps tal om lag och ordning gör ”läget värre”. I nuvarande klimat är det begripligt varför hennes aktier stiger.

En annan svart kvinna som det talas allt mer om är Karen Bass, 66, kongressledamot från Kalifornien. Tidigare var hon talman i delstatsförsamlingen. Hon har under BLM-upploppen ställt sig på barrikaderna och hårt attackerat Trump för hans åtgärder för att upprätthålla lag och ordning via federala insatser. Viktigt för en demokratisk presidentkandidat som Biden är att hon också är ledare för partiets svarta ledamöterna i kongressen. Ras är just nu viktigare än allt annat.

Men det mest spännande namnet, som också är nytt under valåret, är Tammy Duckworth, 52. Hon var stridspilot och överstelöjtnant i Irakkriget, blev nedskjuten av en missil och fick båda benen amputerade. Hon är ny senator för Illinois, efter att ha suttit fyra år som kongressledamot. Dessförinnan var hon statssekreterare i Veterandepartementet under Obama-administrationen, efter att ha varit chef för veteranfrågor i hemdelstaten från 2006 – två år efter nedskjutningen.

Hennes mamma är thailändsk kines, fadern amerikan (och tillhörande en soldatsläkt som deltog i 1700-talets frihetskrig). Hon växte upp i Thailand där hon gick på amerikanska skolor. Familjen flyttade till Hawaii när hon var 16 år. Innan hon tog värvning i Irakkriget skaffade hon fil.kand i statskunskap och magisterexamen i internationell politik från George Washington-universitet. Efter kriget tog hon doktorsexamen i ledarskap (human services).

Hon tycks ha ägnat sig mest åt försvarsfrågor under sina år som politiker, och ofta ifrågasatt kostnadseffektiviteten i olika vapenprogram. Som veteran skulle hon kunna locka republikanska väljare. Men frågan är om hon är tillräckligt icke-vit för Demokratiska partiets aktivister.

*

Bilderna högst upp föreställer (överst fr vänster) Tammy Duckworth, Karen Bass och Keisha Lance Bottoms, samt (nederst fr vänster) Kamala Harris, Elizabeth Warren och Susan Rice.