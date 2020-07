”Opinionsmätningarna är inte värda pappret de trycks på”, skriver Oscar-nominerade manusförfattaren och kolumnisten Roger L Simon och tycker statyvältandet är det minsta problemet med pågående vänsterextrema BLM-upplopp.

KOMMENTAR. Dagligen hävdar etablissemangsmedier att president Donald Trump är illa ute och att utmanaren i höstens presidentval Joe Biden har ett allt större övertag och kan vinna jordskredsseger.

Det bemöter Roger L Simon i en färgstark kolumn. Opinionsmätningarna är ”ungefär lika korrekta som en termometer överkörd av en långtradare”.

I dagens poddavsnitt tar jag upp lite olika aspekter på hur man ska tolka opinionsmätningar. Men Simon förmedlar andra viktiga aspekter. Hans senaste kolumn i Epoch Times har rubriken, Trump Has Already Won the 2020 Election (Trump har redan vunnit valet 2020).

Med det onyanserade debattklimat som uppstått i USA som följd av ”black lives matter”, BLM, där det räcker att en vit person försöker säga något för att denna ska bli attackerad, nedslagen och sparkad i huvudet (mängder med sådana videoklipp finns i sociala medier), blir opinionsmätningarna också av betydligt sämre kvalitet.

”Ingen normalbegåvad person säger något som sina politiska sympatier dessa dagar – särskilt inte till en anonym uppringande person som säger sig jobba för opinionsinstitut”, skriver Simon.

”Istället köper de vapen i rekordstora mängder.”

Polisen har blivit demoraliserad och slutar ingripa vid misshandelsfall och även vid skjutningar. Det råder fullständig anarki i flera storstäder vars borgmästare är från Demokratiska partiet – som ju utlovat avveckla polisen för att använda skattemedel till mångkulturella projekt istället.

Mardröm råder i flera amerikanska städer

Detta anser Simon är betydligt värre än att statyer vandaliseras.

”De förstörda statyerna är det minsta av problement. De är livlösa. De levande människorna i Seattle, Portland, New York, Chicago, San Francisco, Philadelphia med flera lever en mardröm. Våldsverkare stryker runt på gatorna i alla våra stora städer vars mordnivåer går upp stratosfäriskt. (När jag skriver detta rapporterar nyheterna ytterligare 9 mord i D.C.)”

Han beskriver inte läget som inbördeskrig, men att Amerika ”är mitt i ett nationellt sammanbrott.”

Och detta ger Donald Trump ett övertag eftersom han är en av få politiker i USA som öppet kritiserat BLM-upploppen. Väljarkåren kommer att flockas kring presidenten även om han ingalunda är perfekt.

”Vissa grimaserar åt Trumps uttalanden, men de ogillar än mer tanken på att polisen inte kommer att vara där i en nödsituation för familjen. Och just det är vad man nu ser hända runt omkring. Väljarna föraktar också vänsterns bojkottskultur (cancel culture) eftersom de i princip är goda människor.”