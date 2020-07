Kritiken mot Sverige fortsätter i utländska medier. Nu har det vänsterliberala magasinet Slate publicerat ett mycket kritiskt reportage där man anser det chockerande att Sverige inte ändrat sin katastrofala politik under coronapandemin.

Det amerikanska vänstermagasinet Slate håller inte igen. Kritiken är förödande under rubriken How Sweden Screwed Up (Ung: Hur Sverige klantade till det).

”Sveriges passiva strategi för corona har varit katastrofal och chockerande nog är det fortfarande oklart om Sveriges policy kommer att ändra kurs”, skriver man redan i ingressen.

Fungerade tilliten?

Artikeln bygger på intervju med Lena Einhorn, författare, filmare och tidigare medicinsk forskare, där man talar om hur Sverige klantade till det och vad som händer i landet nu.

Slate menar att svenska myndigheterna utgick från att människor skulle ha tillit till och frivilligt följa rekommendationerna, men ”även om många inte gjorde det, påverkade det inte myndigheternas agerande”.

Lena Einhorn håller med. Sverige stängde inte restauranger och man avrådde från munskydd.

”Rapporteringen visar att Sveriges folkhälsomyndighet argumenterade mot forskning som visade att människor som verkade friska kunde vara smittsamma. Och trots alla den ytterligare fakta som framkommit, har Folkhälsomyndigheten inte väsentligen justerat sina påståenden.”

Äldreomsorgens personal från förorter

– Problemet är att så många människor har dött i äldreomsorgen, både på äldreboenden och med hemtjänst i bostaden. Det går tillbaka till den pre-symptomatisk och asymptomatisk spridning. Svenska epidemiologer tror inte att det driver pandemin, och de förespråkar inte att man använder ansiktsmasker i äldreomsorg om man inte arbetar med någon som är sjuk, säger Einhorn till magasinet.

– Men många av dem som arbetade i äldreomsorgen kom från områden i Stockholm där det fanns mycket spridning, som i förorterna. Människor sa, åh, de kom på jobbet sjuka. Nej, de kom inte på att arbeta sjuka. De kom pre-symptomatiska. De hade inga symtom. Men eftersom de fick höra att de inte skulle bära ansiktsmasker smittade de antagligen de äldre. Och det är så det sprider sig, säger hon.

Önsketänkande

På frågan varför inte svenska folket krävt mer kraftfulla mot viruset när så många fler dör i Sverige, svarar Einhorn att det beror på önsketänkande, en vilja att inte inskränka sina dagliga rutiner och en tro på att Sverige inte kan ha fel utan gör rätt.

Einhorn menar också att myndigheterna dagligen framfört budskapet att allt ser bra ut och att även om det är tufft på sjukhusen går utvecklingen i rätt riktning.

Man sa så även om dödstalen ökade, frågar magasinet och Einhorn bekräftar.

Slate drar slutsatsen att ”det verkar som om Sverige medvetet gör vad USA har gjort med inkompetens och försummelse”.

– Ja, och jag vet inte hur framgångsrik du kan kalla det när vi totalt sett har högre dödstal per miljon invånare än USA, säger Einhorn.

Dödligheten har gått ned

Slate frågar om de sjunkande dödstalen betyder att Sverige till slut lyckats begränsa effekterna av corona.

– Tja, dödligheten går inte alls ned så radikalt som i de länder som hade mer omfattande nedstängning, säger Einhorn.

– Jag menar, Sverige har fortfarande högre dödstal än omgivande länder och många andra länder. Men det går ner. Det kan finnas olika förklaringar till detta, eftersom viruset fortfarande sprider sig mycket bland de unga. Jag spekulerar i att en av anledningarna till att effekterna avtar är att rutinerna för hälso- och sjukvården är mycket bättre utarbetade, så det slår inte äldre i samma utsträckning.

Magasinet frågar om Einhorn inte oroar sig över att Sverige nu öppnar upp.

– Självklart! Vad vi nu undrar över är om myndigheterna äntligen kommer att ändra politiken under hösten? Kommer de att säga, ”snälla, bär ansiktsmask”? Jag är inte bara orolig, utan också nyfiken på vad som kommer att hända i september.