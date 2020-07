På många håll har restauranger och pubar haft svårt att få folk att hålla avstånd på 2 meter för att undvika smittspridning av corona. En pub i England har funnit en drastisk metod: elstängsel.

Det är den lilla puben ”Star Inn” som installerat elstängsel som normalt används för fårhagar i puben för att få kunderna att hålla avståndet i baren. De tydliga varningsskyltarna gör tilltaget lagligt.

– Det funkar. Människor beter sig som får, säger pubägaren Jonny McFadden till SVT.

The Star Inn ligger i St Just i Cornwall, på den sydvästliga kusten i England, har satt in elstängslet utmed baren.

– Det håller folk borta från bardisken. Ett vanligt rep hade nog inte fått folk att haja till lika mycket, säger han.

Pubar i Storbritannien har nyligen fått börjat släppa in kunder igen. Men de har ansvar för att kunderna håller avstånd och på det sättet hindra smittspridningen av coronavirus.

– Alla är vana att hänga vid baren, men det fungerar inte nu. Saker har förändrats, säger Jonny McFadden.

Men på slutet av reportaget avslöjar han till slut, med ett leende på läpparna: ”Dessutom… stängslet är inte på”.