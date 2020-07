– Jag har tyvärr blivit censurerad av Sveriges Radio, säger professor Yngve Gustafson, som blivit känd som en hård kritiker av myndigheternas agerande mot äldre under coronapandemin.

En av de som ställt sig på de äldres sida under pandemin och hårt kritiserat sjukvårdens och äldreomsorgens agerande bjöds in att göra ”sommar i P1”. Men när han skulle läsa in sitt manus, hade Sveriges Radio ändrat det.

Han ville bland annat berätta om hur gamla människor dött under coronaepidemin. Men radions jurister och programmets producent har gjort budskapet ”snällare”.

– Jag fick inte prata om myndigheternas okunniga och oetiska agerande och det tycker jag inte känns bra, säger Yngve Gustafson, som är professor i geriatrik, till Aftonbladet.

– Det blev betydligt snällare än vad jag hade tänkt att det skulle vara.

– Jag får tydligen inte kritisera någon som inte kan försvara sig, men jag har inte ens nämnt någon person vid namn. Att Sveriges Radio har den policyn gör mig ganska överraskad, säger han.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger till tidningen att medier har rätt att avgöra vad som sänds, så något formellt fel har inte inträffat där man brutit mot grundlagen. Sveriges Radio har förmodligen varit rädd för Granskningsnämnden, men Funcke påpekar att när en medverkande uttrycker kritik finns inte samma krav på opartiskhet som när programledare uttrycker åsikter.

– Journalistiskt och pressetiskt finns det all anledning att släppa fram alla synpunkter, säger Funcke.

Sveriges Radios programchef Bibi Rödöö försvarar klippningen i Gustafsons manus.

– Vi bjöd in Yngve Gustafson eftersom han är en person som efter många års arbete som geriatriker kan mycket om äldrevården, som är en ytterst angelägen samhällsfråga. Hans kunskap och åsikter kommer verkligen fram i programmet och vi har därför lite svårt att förstå hans kritik, säger Bibi Rödöö.

Yngve Gustafsons sommarprat sänds 13 augusti.

