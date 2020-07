Stefan Löfven står nu beredd att skänka bort ännu många fler miljarder av svenska skattebetalarnas pengar till länder som slösar och agerar oansvarigt. Varför kräver inte Löfven att dessa länder först höjer pensionsåldern till den svenska nivån, innan vi ska bidra?

Enligt medieuppgifter finns en ”ram för en möjlig överenskommelse om EU:s återhämtningspaket och långtidsbudget” efter toppmötets förhandlingar på söndagen, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

På måndagen, toppmötets fjärde dag, gav Tysklands förbundskansler Angela Merkel intryck av att ”klara framsteg” gjorts som inger henne med hopp om att Sverige lägger sig platt och öppnar skattkistan för EU.

Även franske presidenten Emmanuel Macron ansåg det fanns ”en kompromissvilja” hus de andra länderna.

Skälet till att Stefan Löfven faller till föga och ger bort de svenska skattebetalarnas pengar är att ordet ”klimatstöd” skrivs in i det redan lögnaktiga ändamålet om ”coronastöd”.

Det handlar inte om det, utan om att rädda euron. Länder som har stora underskott i statsfinanserna har det därför att de utnyttjat den nya valutan att skuldsätta sig över öronen – istället för att sanera sin ekonomi och få folk att arbeta. Pensionsåldern i dessa länder ligger långt under den svenska. Ändå är det svenska folket som ska betala för sydländernas slösaktighet.

Löfvens undfallenhet

Vad är det som gör Merkel och Macron så optimistiska? Jo, Sverige ”är redo” att gå med på krisstöd på 350 miljarder euro i bidrag till drabbade EU-länder. Det är över 3.500 miljarder kronor. Hela svenska statsbudgeten är på 1.100 miljarder kronor.

Därmed har Löfven givit upp linjen om att allt ska vara lån, och inga bidrag. Detta eftersom bidrag betyder att svenska folket kommer att få betala räntan på de lån EU lånar upp för att skicka till sydländerna som bidrag.

Miljarderna – från skattebetalarna i norra Europa – ska formligen forsa söderut. De lata och skrikiga i söder ska belönas, medan de skötsamma och solidariska i norr ska straffas. Pensionsåldern är exempelvis mycket lägre i dessa länder än i Sverige, och svenska politiker talar om att höja pensionsåldern till 75 år för svenskar.

Lånen låser in Sverige

Ekonomer har varnat för att denna lånepolitik är till för att låsa in Sverige i EU för evigt – och tvinga oss att betala eurozonens misslyckande även om vi inte är med i euron.

”Små länder med välskötta statsfinanser har all anledning att se upp för en serie av små och till synes harmlösa beslut, som alla pekar i riktning mot ökad federalism”, skrev ekonomiprofessor Mats Persson i en varning under rubriken ”EU:s coronagåvor leder till federalism”.

Under Greklandskrisen var det åtminstone euroländerna som fick gå in med pengarna, inte Sverige. Nu blir det annorlunda därför att Stefan Löfven låter sig luras av att ordet ”klimatstöd” kastas in.

Det är också tragiskt att svenska medier så enfaldigt rapporterar Bryssels perspektiv på krisen och inte på något sätt förklarar hur det verkliga maktspelet ser ut.

Än är hoppet dock inte ute. Förhandlingarna kan stranda. Det sista som ska överges är hoppet.