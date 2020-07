På onsdagskvällen dog en person efter ett bråk på en buss i Kiruna och i Örebro sköts en person ihjäl. Polisen utreder händelserna som mord, alternativt dråp.

Larm inkom kl 21.16 om bråk på buss.

”Samtal inkommer till polisen om bråk på en buss. Ett grovt brott har skett på bussen. Polisen är på plats och vidtar utrednings åtgärder. Utredning är i ett initialt skeende och i övrigt lämnar polisen inga fler uppgifter”, skriver polisen på sin hemsida.

Senare under natten meddelar polisen att en person dött i bråket.

”Tre personer är anhållna i ärendet. Teknisk undersökning pågår på brottsplatsen”, tillägger man. I övrigt är polisen förtegen.

Bussbolaget Hörvalls buss, som ansvarar för lokaltrafiken i Kiruna, har ställt in all lokaltrafik under torsdagen vilket leder till spekulationer om att det är bussföraren som dödats.

Dödsskjutning senare på kvällen

Senare på onsdagskvällen kom larm, strax före kl 23, om skottlossning i Örebro. Polisen fann en person vars liv inte gick att rädda genom hjärt- och lungräddning. Polisen vill varken uppge kön eller ålder på personen.

– Det handlar mycket om att säkra den utredningen vi har. Dessutom har vi inte meddelat anhöriga om dödsfallet ännu, säger vakthavande befäl på Örebropolisen till SVT.

En förundersökning om mord har inletts, men ingen har gripits.